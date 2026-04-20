Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az ETO FC hazai pályán 1-0-s győzelmet aratott a Ferencváros ellen vasárnap este, ezzel a győriek hatalmas lépést tettek a bajnoki cím felé.

A Ferencváros szurkolói összecsaptak a rendőrökkel

Azonban a találkozót egy szomorú esemény is beárnyékolta, ugyanis a találkozót követően a Ferencváros szurkolók összecsaptak a rendőrökkel az ETO Park mellett. A dühös szurkolók görög tüzekkel dobálták meg a kiérkező hatóságokat, akik mindent bevetettek, hogy kiszorítsák a stadion mellől a randalírozó fradistákat.

A Ferencváros szurkolók között belháború dúl

Mint ismert, bő két héttel ezelőtt a Pirates és a Green Monsters szurkolói csoportok egymásnak mentek Debrecenben, a verekedés után pedig a GM húzta a rövidebbet, ugyanis a szurkolói csoportot végül biztonsági okok miatt nem engedték be a Nagyerdeti Stadion lelátójára.

Az elmúl hetekben úgy tűnt, hogy lenyugodtak a kedélyek a ferencvárosi táborban, a Green Monsters visszatért a lelátóra, a DVTK elleni bajnoki mérkőzés előtt együtt vonult a tábor. Azonban a debreceni balhéban tevékeny részt vállaló Pirates egyik bajnokin sem volt ott, a B-közép nélkülük szurkolta ki mindkét hazai győzelmet.

Visszatért a Pirates

A vasárnapi győri bajnokin azonban visszatért a Pirates, azonban a szurkolói csoport nem a vendég szektorban, hanem hazai szektorban foglalt helyet, helyszíni tudósítónk szerint már ez is okozott némi konfliktust a hazai szektorban, ugyanis a győr drukkernek nem tetszett, hogy a Pirates tagjai beszivárogtak a hazai szurkolók mellé.

A Pirates azonban nem zavartatta magát és miután lerendezte a győri drukkereket, ismét üzent a Green Monsters vezetőjének, Hamberger Ádámnak. Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy a ferencvárosi belháború még közel sem ért véget.

A mérkőzés után történtek miatt megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, illetve a rendező ETO FC-t, amint válaszolnak, természetesen frissítjük a cikkünket!

