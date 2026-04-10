VIDEÓ: Az óriási potyagól után fordított és nyert a Ferencváros a DVTK ellen

Az ETO pénteki győzelme (a bajnoki címre hajtó győriek 4-1-re nyertek a Puskás Akadémia otthonában) után eredménykényszerben lépett pályára a bajnoki címvédő Ferencváros a kiesés elől menekülő DVTK ellen, ám arra, ami az első félidőben történt, aligha számított bárki is: a zöld-fehérek szenvedtek, a miskolciak pedig belekapaszkodtak az utolsó szalmaszálba, szervezett futballal zárták le a kapujukig vezető utat, és a 23. percben a vezetést is megszerezték.

Ekkor a bal szélről az első félidőben rendkívül agilisan futballozó Macsó Máté ívelt a hosszú sarok felé, az érkező Pető Milán pedig a hálóba fejelt. A gólpasszt adó miskolci játékos nem sokkal később gyönyörű szólóval vétette észre magát (a centerezés végül nem sikerült), miközben a lassan és ötlettelenül futballozó Ferencváros csak akkor tudott veszélyeztetni, amikor a vendégek kapuját őrző Megyeri Gábor pocsék ütemben mozdult ki a kapujából egy bal oldali beívelés után – ám Raemaekers az üres kapu mellé fejelt.

Nem csoda, ha az első félidő lefújásakor füttyszó harsant a Groupama Arénában, Robbie Keane együttese ugyanis kaput eltaláló lövés nélkül vonult az öltözőbe. A szünetben érkezett Gruber Zsombor, valamint a télen éppen a DVTK-tól szerződtetett Elton Acolatse is. Utóbbi nem is vesztegette idejét, az 51. percben kiegyenlített, igaz, a találat inkább Megyeri érdeme volt: a vendégek kapusa egészen érthetetlen módon, angyali nyugalommal nézte végig, amint a jobb oldali beadás érintés nélkül a kapujába hullik...

Néhány perccel később a vendégek kapusa nagyot védett Acolatse közeli lövésénél, csakhogy a kipattanó éppen Lenny Joseph elé került, aki nem hibázta el a ziccert, így a fordulás után negyedóra sem kellett a Fradinak, hogy megfordítsa a meccset. Később Gruber növelhette volna a hazaiak előnyét, míg a túloldalon Bokros Szilárd lövése suhant el a bal alsó sarok mellett. A 76. percben viszont ismét rezdült a háló, Gruber beívelése után Gomez fejelt a hálóba, az pedig érezhető volt, hogy a kétgólos hátrányba kerülő DVTK-ban nem lesz elég erő a feltámadáshoz.

A második félidőben sebességet váltó, és a cserék által felpörgetett Fradi végül magabiztosan, 3-1-re nyert, és továbbra is tapad az ETO-ra. A különbség három pont a két zöld-fehér csapat között, ám a Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, a Puskás Akadémia elleni elhalasztott bajnokit jövő héten pótolják.

