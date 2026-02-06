A történet: Ronaldo volt madridi csapattársa, Karim Benzema összeveszett az al-Ittihaddal, amiért klubja méltatlan feltételeket kínált neki a szerződéshosszabbítás során. A konfliktus vége az lett, hogy a PIF engedélyezte Benzemának, hogy elhagyja az al-Ittihadot, és a szintén a PIF kezében lévő al-Hilalhoz igazoljon a téli átigazolási időszak utolsó napján 25 millió euróért (ahol rögtön meg is kezdte a gólgyártást a francia csatár).

Mindez azonban nem nyerte el Cristiano Ronaldo tetszését, aki sztrájkolni kezdett, amiért az állami befektetési alap nem a portugál csapatát, az al-Nasszrt erősítette meg a téli átigazolási ablakban, hanem a szaúdi bajnokságot vezető legfőbb riválist. Ez könnyen Ronaldo távozásához is vezethet, hírek szerint 50 millió eurós kivásrlási ár szerepel a szerződésében, és lehet hallani érdeklődőkről Európából, illetve az Egyesült Államokból.

Az bizonyos, Ronaldo az al-Nasszr következő meccsét is kiüli az al-Ittihad ellen, és könnyen előfordulhat, nem csak a Benzema-transzfer verte ki a biztosítékot a portugálnál.

Reagáltak a szaúdiak is

Egy, a BBC-nek elküldött közleményben reagált az eddig történtekre a szaúdi bajnokság szóvivője. Elmondták, a bajnokságban szereplő összes csapat függetlenül működik a hatályos szabályok betartása mellett, a csapatok pedig az átigazolási ablakban is ezt a függetlenséget demonstrálták: "Valamelyik klub erősített, valamelyik egy másmilyen utat választott. Ezek a klubok kizárólagos döntései".

"Cristiano teljesen elkötelezett az al-Nasszr iránt, amióta megérkezett, és fontos szerepet játszott a klub fejlődésében. MInt egy igazi versenyző, ő is győzni akar" - írja a szóvivő a BBC-hez eljuttatott közleményben, majd kiemeli, "ugyanakkor senki sem hozhat döntést a saját klubján kívül".

"A bajnokság versenyképessége önmagáért beszél. Az első négy helyezettet csak néhány pont választja el, a bajnoki címért folytatott verseny nagyon is él! A fókusz megmarad a futballon - a pályán, ahol a helye van" - zárul a szaúdiak válasza.