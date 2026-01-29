Benzema berágott – saját kérésére kimaradt az Al-Ittihad keretéből

Karim Benzema személyesen kérte, hogy hagyják ki az Al-Ittihad keretéből, miután rendkívül csalódott lett a klubbal folytatott szerződéshosszabbítási tárgyalások miatt.

A francia klasszis azért háborodott fel, mert az általa kapott ajánlatot kiábrándítónak tartja. Benzema úgy érzi, a klub megszegte a korábbi ígéreteket, a felkínált megállapodás számára gyakorlatilag azt jelentené, hogy „ingyen játszana”, leszámítva a reklámokhoz kapcsolódó bevételeket.

A támadó jelenlegi szerződése 2026 júniusáig érvényes, a hosszabbításról szóló egyeztetések azonban már a nyár óta zajlanak, és egyelőre messze vannak a felek a megegyezéstől.

A kialakult helyzet komoly feszültségről tesz tanúbizonyságot az Al-Ittihadnál, és könnyen lehet, hogy Benzema jövője is kérdésessé válik a szaúdi klubnál.