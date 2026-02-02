Kiderült, miért borult ki Cristiano Ronaldo: Karim Benzema az oka

Amint arról a GOAL is beszámolt, Cristiano Ronaldo tiltakozás miatt nem volt ott az Al-Nasszr meccskeretében a legutóbbi bajnoki találkozón az Al-Rijad otthonában (0-1).

Ennek oka az volt, hogy a portugál szerint a négy legnagyobb szaúdi klubot birtokló állami csoport, a PIF (Public Investment Fund) nem megfelelően kezeli az Al-Nasszr, az Al-Ittihad, az Al-Ahli és az Al-Hilal költségvetését - közölte Fabrizio Romano hétfői videójában.

Ebbe beletartozik az is, hogy Ronaldo klubja mindössze egyetlen egy játékost igazol, miközben Karim Benzema országon belül válthat klubot.

Az olasz sportújságíró úgy értesült, hogy a francia csatár megszerzéséről már tárgyal az Al-Hilal az Al-Ittihaddal. Egyelőre még nem állapodtak meg a felek, sőt, mint korábban megírtuk, Európából is akad érdeklődő Benzema iránt.

Ugyanakkor itt még nincs vége az összefüggéseknek: az Atletico Madrid ugyanis 40 millió eurót sem sajnálna kiadni Marcos Leonardo játékjogáért az Al-Hilalnak, amely viszont addig nem bólint rá az átigazolásra, amíg Benzemát nem sikerült szerződtetnie.

Frissítés! - 19:55

Benzema megegyezett kérőjével, az Al-Hillallal, már csak a két klubnak kell végleg nyélbe ütnie az üzletet. Ezzel elhárulhat minden akadály Leonardo Madridba szerződése elől.

