Cristiano Ronaldo hiába hisztizett, Benzema mégis klubot váltott – HIVATALOS

Karim Benzema szerződése 2026 nyarán járt volna le az al-Ittihadnál, azonban a szaúdi klub nem akarta ingyen elveszíteni egyik legjobbját, ezért a felek 2025 nyara óta folyamatosan tárgyaltak a kontraktus meghosszabbításáról. Azonban az al-Ittihad utolsó ajánlata olyannyira kiakasztotta Benzemát, hogy rögtön a távozás mezejére lépett.

Mint írtuk, Benzema úgy érezte, hogy a klub megszegte a korábbi ígéreteit, ugyanis a felkínált megállapodás számára gyakorlatilag azt jelententette volna, hogy „ingyen játszana”, leszámítva a reklámokhoz kapcsolódó bevételeket.

Benzema a visszatérés helyett a maradás mellett döntött

Köztudott, hogy a szaúdi bajnokságban négy klubot is a PIF (Public Investment Fund), azaz az állami befektetési alap tulajdonol, többek között az al-Ittihadot is. Ugyan szóba került, hogy Benzema vissza igazol Európába, és a Juventusnál folytatja a pályafutását, azonban mivel a 38 éves játékos a reklámjogait 2030-ig eladta Szaúd-Arábiának, így végül mégis a maradás mellett döntött. Így mivel Benzema nem akart szerződéshosszabbítani az al-Ittihaddal, maradt a PIF másik három klubja, al-Nasszr, az al-Alhi vagy az al-Hilal. Végül utóbbi mellett tette le a PIF és Benzema a voksát.

Az al-Hilal ma késő este hivatalos oldalán jelentette be a francia csatár érkezését, a szaúdi klub 25 millió eurót fizetett az aranylabdás játékosért. A 38 éves támadó másfél évre, 2027 nyaráig kötelezte el magát új klubjához.

Ronaldo kiborult, sztrájkba kezdett Benzema átigazolása miatt

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, Cristiano Ronaldo saját kérése kimaradt az al-Nasszr al Rijadh elleni mérkőzés keretéből. Akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy az ötszörös aranylabdás portugálnak valami az al-Nasszr átigazolási politikájával kapcsolatban nem tetszik, ezért hirdetett sztrájkot.

Hétfő délután azonban az is kiderült, hogy Ronaldo nem elsődlegesen az al-Nasszrre rágott be, hanem a PIF-re, amiért Benzemát a legfőbb bajnoki riválishoz, a listavezető al-Hillalhoz ejtőernyőztették át. Emellett Ronaldónak az sem nyerte el a tetszését, amiért klubja csak egyetlen egy játékost igazolt a téli átigazolási ablakban.

Ronaldo 2023-ban igazolt a szaúdi bajnokságba, azóta még nem nyert bajnoki címet, miközben egyik legnagyobb riválisa most tovább erősödött.