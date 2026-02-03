Hoppá! Cristiano Ronaldo berágott a szaúdi klubjára, visszatérhet Európába, Lionel Messi csapattársa lehet?

Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy a szaúdi bajnokságban négy klubot is a PIF (Public Investment Fund), azaz az állami befektetési alap tulajdonol, az al-Nasszrt, az al-Alhit, az al-Hilalt és az al-Ittihadot is.

Mint ismert, Karim Benzema négy nappal ezelőtt összeveszett az al-Ittihaddal, amiért klubja méltatlan feltételeket kínált neki a szerződéshosszabbítás során. A konfliktus vége az lett, hogy a PIF engedélyezte Benzemának, hogy elhagyja az al-Ittihadot, és a szintén a PIF kezében lévő al-Hilalhoz igazoljon a téli átigazolási időszak utolsó napján 25 millió euróért.

Mindez azonban nem nyerte el Cristiano Ronaldo tetszését, aki sztrájkolni kezdett, amiért az állami befektetési alap nem a portugál csapatát, az al-Nasszrt erősítette meg a téli átigazolási ablakban, hanem a szaúdi bajnokságot vezető legfőbb riválist.

Cristiano Ronaldo távozhat?

Az ötszörös aranylabdás portugál legutóbb 2025 júniusában írt alá egy kétéves szerődéshosszabbítást az al-Nasszrrel, ezzel egy időre lezárva a jövőjével kapcsolatos találgatásokat. A Record információi szerint azonban Ronaldo szaúdi szerződésében van egy záradék, ami lehetővé teszi számára, hogy 2026 júniusában elhagyja az Al-Nassrt.

A portugál lap szerint európai és amerikai klubok is érdeklődnek a szerződtetése iránt, többek között David Beckham csapata, az Inter Miami is szívesen látná soraiban a 40 éves támadót. Az Inter Miamival már 2025 nyarán is szóba hozták Cristiano Ronaldót, hiszen Beckham régi vágya, hogy Messit és Ronaldót is leigazolja a klubhoz.