Mégsem Benzema miatt akadt ki Ronaldo? Furcsa összeesküvés-elmélet látott napvilágot!

A népszerű X-fiók beszámolójában hozzáteszi, hogy Ronaldo azt szeretné kiharcolni, hogy a klubnál dolgozók minél hamarabb megkapják elmaradt bérüket. Ha az al-Nasszr teljesíti a 41 éves támadó követelését, és kifizeti az alkalmazottakat, akkor az ötszörös aranylabdás játékos felfüggeszti a bojkottját, és pályára lép pénteken az al-Ittihad ellen.

Azonban ezeket az információkat egyelőre egyetlen másik forrás sem erősítette meg, így egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni.

Ami biztos, hogy Cristiano Ronaldo vasárnap kezdett el sztrájkolni, és kihagyta csapata hétfői, al-Rijadh elleni bajnokiját. A portugál klasszis szerdán már megjelent csapata edzésén, azonban tervei szerint pénteken sem fog pályára lépni az al-Ittihad elleni bajnokin, noha ökéletes fizikai és egészségi állapotban van, nem sérülés miatt fogja kihagyni a derbit.

A portugál lapok szerint más miatt sztrájkol Cristiano Ronaldo

Portugál sajtóhírek szerint Ronaldo az al-Nasszr-t tulajdonló szaúdi állami befektetési alapra (Public Investment Fund) rágott be, amiért nem költöttek eleget a keret megerősítésére a téli átigazolási időszakban. A PIF az al-Nasszr mellett további három klubot is birtokol a szaúdi első osztályban: az al-Ittihad, az al-Ahli, az al-Hilal is ő kezükben van. Ronaldónak állítólag az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor a PIF engedélyezte az bajnoki rivális al-Hilalnak, hogy az al-Ittihadtól leigazolják Karim Benzemát.

Sajtóhírek szerint könnyen lehet, hogy a törték miatt a 41 éves támadó 2026 nyarán távozhat az al-Nasszrből, és Európa vagy Észak-Amerika felé veheti az irányt. A beszámolók szerint európai topcsapatok, valamint az Inter Miami is élénken érdeklődnek a portugál klasszis iránt. A kivásárlási ára azonban nem kevés, 50 millió euró.

Az egyelőre nem tisztázott hogy Ronaldo Benzema miatt lépett-e, vagy az al-Nasszrnál tapasztalható bérproblémák állnak a sztrájk háttérében, de az is könnyen elképzelhető, hogy mindkettő közrejátszott a helyzet eszkalálódásában.