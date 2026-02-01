Cristiano Ronaldo sztájkba kezdett, távozhat az átigazolási időszak utolsó napján?

Az olasz átigazolási guru szerint Ronaldo tökéletes fizikai és egészségi állapotban van, nem sérülés miatt fogja kihagyni a rijádi derbit.

A Bola nevű portugál újság nem sokkal Romano X-bejegyzése után választ adott arra, hogy Cristiano Ronaldo miért nem játszik hétfőn. A 40 éves támadó állítólag elégedetlen az al-Nasszrrel, szerinte a rijádi klub nem erősítette meg megfelelően a keretét a téli átigazolási ablakban. Az ötszörös aranylabdás játékos ezért arról tájékoztatta a csapatot, hogy nem lép pályára az al-Rijadh elleni rangadón.

Ronaldo távozhat?

Hogy van-e visszaút Cristiano Ronaldo számára, azt nem tudni. A 40 éves támadó legutóbb 2025 júniusában írt alá egy kétéves szerődéshosszabbítást az al-Nasszrrel, ezzel lezárva a jövőjével kapcsolatos találgatásokat. A nemzetközi média vagy egy féltucat csapattal boronálta össze Ronaldót a hosszabbítást megelőző hetekben, a teljesség igénye nélkül nevelőegyesülete, a Sporting CP, az Inter Miami, a szaúdi rivális al-Hilal, a brazil Botafogo, és a marokkói Vidad Casablanca is szóba kerültek, mint lehetséges opciók.

Arról egyelőre nincsenek információink, mely csapatok lehetnek a potenciális kérők, ha Ronaldo megmakacsolja magát, és váltani szeretne az átigazolási időszak utolsó napjaiban.

