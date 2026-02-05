Fabrizio Romano Cristiano Ronaldo születésnapján dobta le az átigazolási bombát!

Romano bejegyzésében hozzáteszi, hogy a 41. születésnapját ünneplő támadó nem sérülés miatt hagyja ki az al-Nasszr soron következő bajnokiját, hiszen kora ellenére továbbra is tökéletes egészségi és fizikai állapotnak örvend, hanem azért, mert nincs megelégedve a tulajdonosi körrel.

Mint ismert, a szaúdi állami befektetési alap (Public Investment Fund) négy klubot is birtokol a szaúdi első osztályban, az al-Ittihad, az Ahli, az al-Hilal és Cristiano Ronaldo csapata, az al-Nasszr is a PIF kezében van. Ronaldo szerint igazságtalan, hogy míg az al-Nasszr csak az iraki válogatott Haydeer Abdulkareemet szerződtette a januári átigazolási időszakban, addig a legnagyobb bajnoki rivális, a listavezető al-Hilal többek között megvásárolhatta Karim Benzemát.

Cristiano Ronaldo távozhat?

Ronaldo a PIF finanszírozási politikája miatt vasárnap sztrájkba kezdett, és hétfőn nem is lépett pályára csapata al-Rijadh elleni bajnokiján. Sajtóhírek szerint könnyen lehet, hogy a rutinos támadó 2026 nyarán távozhat az al-Nasszrből, és Európa vagy Észak-Amerika felé veheti az irányt. A beszámolók szerint európai topcsapatok, valamint az Inter Miami is élénken érdeklődnek a portugál klasszis iránt.

Azonban nehezíti Ronaldo helyzetét, és hogy csak abban az esetben távozhat a közel-keleti országból idén nyáron, ha valaki kifizeti érte az 50 millió eurós kivásárlási árát, ami azért valljuk be nem kevés egy 41 éves játékosért, még ha az ötszörös aranylabdás játékos komoly megszerzése komoly bevételeket is generálna marketing oldalon.

Mindenesetre Cristiano Ronaldo február ötödikén ünnepli 41. születésnapját, innen is isten éltesse!