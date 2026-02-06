Most főhet igazán Ronaldo feje: Benzema mesterhármast szerzett új csapatában

Nem múlt el eseménytelenül Szaúd-Arábiában az elmúlt pár nap, ugyanis vasárnap jött a hír, hogy az al-Nasszr portugál klasszisa, Cristiano Ronaldo elkezdett sztrájkolni, és nem lépett pályára csapat hétfő esti meccsén. Azért kezdett el tiltakozni a portugál, mert szerinte az al-Nasszrt (és további három kiemelt csapatot, az al-Hilalt, al-Ahlit, al-Ittihadot) tulajdonló szaúdi befektetési alap, a PIF (Public Investment Fund) nem erősítette meg eléggé a csapatot, ráadásul Karim Benzemát az al-Nasszr legfőbb riválisához, az al-Hilalhoz ernyőzették az al-Ittihadtól.

Azóta napvilágot láttak olyan információk is, miszerint nem kizárólag a Benzema-transzfer volt Ronaldo sztrájkjának az oka, hanem a hírek szerint az al-Nasszr dolgozóinak egy része nem kapta meg fizetését a klubtól, és ezt szeretné mihamarabb rendezni a támadó. Mindenesetre feszült a hangulat a csapat és Cristiano Ronaldo között, nem zárható ki a portugál klasszis távozása sem, hírek szerint 50 millió eurós kivásárlási ár szerepel a szerződésében.

Mindenesetre Benzemát nem hatotta meg Cristiano Ronaldo mizériája, ő megtette a dolgát első meccsén az al-Hilalban: az al-Okhdood elleni, 6-0-s idegenbeli győzelemből egy mesterhármassal és egy gólpasszal vette ki a részét az Aranylabdás francia csatár. Ezzel a szezonban 15 szaúdi bajnoki meccsen tizenegy gól és egy gólpassz a mérlege Benzemának, csapata pedig 4 ponttal húzott el a második helyen álló al-Nasszr csapatától, igaz, Ronaldoék eggyel kevesebb mérkőzés játszottak a bajnokságban.