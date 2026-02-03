Hihetetlen átigazolás: új klubja bankot robbanthat Cristiano Ronaldóért!

A 40 éves portugál klasszis az átigazolási időszak utolsó napjaiban került összetűzésbe az al-Nasszr tulajdonosaival, ugyanis szerinte a klub nem költött eleget a keret megerősítésére a transzfer ablak során. Ronaldo emiatt vasárnap sztrájkolni kezdett, kihagyta csapata hétfői mérkőzését, és azóta az edzéseken sem jelent meg.

Sajtóhírek Ronaldo kiakadásában az is szerepet játszott, hogy az al-Hilalt, az al-Ahlit, az al-Ittihadot és az al-Nasszrt birtokló PIF (Public Investment Fund), azaz az állami befektetési alap rábólintotta a Benzema-transzferre. Mint ismert Karim Benzema az átizgazolási időszak utolsó napján az al-Ittihadtól Ronaldóék legnagyobb bajnoki riválisához, az al-Hilalhoz szerződött.

Cristiano Ronaldo a nyáron távozhat

Könnyen lehet, hogy a konfliktus Ronaldo távozásához vezethet, portugál sajtóhírek szerint Európából és az Egyesült Államokból is vannak kérői az ötszörös aranylabdás játékosnak. A portugal Record információi szerint David Beckham csapata, az Inter Miami is élénken érdeklődik az ötszörös aranylabdás iránt, hiszen Beckham régi vágya, hogy Messit és Ronaldót is leigazolja a MLS bajnokcsapatához.

Cristiano Ronaldo szerződése 2027 nyaráig szól az al-Nasszrnél, ám a Record szerint a megállapodás tartalmaz egy kivásárlási záradékot, ami alapján a 40 éves támadó már 2026 nyarán klubot válthat, ha valaki leteszi érte az 50 millió eurós kivásárlási árat.