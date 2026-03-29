Barcelona v Athletic Club: Spanish Super Cup
Két Premier League-óriás is lecsapna a Barcelona támadójára

Angol sajtóhírek szerint a Manchester United és az Arsenal is árgus szemekkel figyeli a Barcelona 26 éves támadója, Ferran Torres helyzetét egy esetleges nyári átigazolás reményében.

A TeamTalk információi szerint a Manchester United egy sokoldalú támadót keres a 24 éves Joshua Zirkzee esetleges távozásának fedezésére. A Vörös Ördögök célkeresztjében Ferran mellett az Everton szenegáli játékosa, a 26 éves Iliman Ndiaye is szerepel. A forrás hozzáteszi: ha az angol rekordbajnok Torres leigazolása mellett dönt, az az üzlet teljesen független lesz a jelenleg Barcelonában kölcsönben lévő, 28 éves Marcus Rashford sorsától, akit a katalánok a szezon végén 30 millió euróért végleg megvásárolhatnak.

A Manchester United mellett a londoni Arsenal is képben van. A hírek szerint Mikel Arteta régi csodálója Ferran Torresnek, és nyitott lenne a leigazolására, amennyiben megfelelő lehetőség kínálkozik a piacon.

Ferran jelenlegi szerződése 2027-ig köti a Barcához, és egyelőre nem kezdődtek meg a tárgyalások a hosszú távú hosszabbításról. A klubon belül komoly vita zajlik a középcsatár posztjáról, különösen annak fényében, hogy Lewandowski helyzete továbbra sem tisztázott a katalánoknál, a lengyel csatár szerződése nyáron lejár, és nem kapott még szerződéshosszabbítási ajánlatot a klubtól. A Barcelona kilencese iránt az MLS-ből van érdeklődés, de Lewandowski szeretne maradni a bajnoki listavezetőnél. Minden bizonnyal egy rövidtávú kontraktust ír alá a lengyel a Barcával, és erre az elnöknek frissen újraválasztott Joan Laporta is hajlana. Bár Torres statisztikái idén némileg visszaestek, Joan Laporta elnök a kampánykörútján kijelentette: szeretné, ha jövőre is mindketten a csapatot erősítenék.

Forrás: Mundo Deportivo


