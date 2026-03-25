A FC Barcelona komolyan fontolgatja, hogy megválik a Marcus Rashford megszerzésére vonatkozó eredeti tervétől, és új konstrukciót dolgoz ki az angol támadó megtartására – számolt be róla a Daily Mail.

Továbbra is kölcsönben?

Pár nappal ezelőtt még arról számolt be oldalunk, hogy bizonytalannak látta két játékosának jövőjét az FC Barcelona csapatánál Hansi Flick, de Rashforddal kapcsolatban képbe került egy megoldási alternatíva.

A 28 éves játékos jelenleg kölcsönben szerepel a katalán klubnál a Manchester United együttesétől, és a megállapodás tartalmaz egy nagyjából 30 millió eurós kivásárlási opciót. A Barcelona azonban nem szeretné egy összegben kifizetni ezt az összeget, ami jelentősen befolyásolja az átigazolási stratégiát.

A klub ezért egy alternatív megoldáson dolgozik: meghosszabbítanák Rashford kölcsönszerződését, és későbbi időpontra halasztanák a végleges átigazolást. Az elképzelések szerint a katalánok részletekben fizetnék ki a vételárat, így enyhítve a pénzügyi terheket.

Egyelőre nincs alku

A helyzetet bonyolítja, hogy a Manchester United egyelőre nem mutat hajlandóságot az alku újratárgyalására, és ragaszkodik az eredetileg rögzített feltételekhez.

Rashford jövője így továbbra is bizonytalan, annak ellenére, hogy a játékos nyitott a maradásra, és a Barcelona szakmai stábja is számol vele. A döntés kulcsa elsősorban pénzügyi kérdés: a katalán klub csak kreatív megoldásokkal tudja megtartani az angol támadót.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.