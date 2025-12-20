Érthetetlen, miért tiltották el Szoboszlai Dominikot a Premier League-ben + videó

A Tottenham Hotspur-Liverpool bajnoki kissé kaotikus körülmények között ért véget, aminek többek között Szoboszlai Dominik itta meg a levét.

Mi történt?

A 83. percben a csereként beállt Richarlison egy kapu előtti kavarodás után szépített (1-2), és miközben a brazil próbálta volna kiszedni a labdát a hálóból Hugo Ekitiké az útjában volt, a brazil elvesztette az egyensúlyát, és ráesett a francia játákosra, és amikor felállt, a nyakára tette a kezét. Szoboszlai Dominik kiszúrta RIcharlison tettét, ezért odalépett a brazil játékoshoz, aki köztudottan bármikor kapható egy kis kakaskodásra. (Egy másik kameraállásból úgy tűnik, mintha a Tottenham támadója rohant volna oda a 25 éves magyar játékoshoz.)

A két játékos össze is szólalkozott, de szinte csak másodpercekig tartott ez egész, mivel Tottenham Hotspur támadója nem nagyon ért rá vitatkozni, hiszen csapata hazai pályán vesztésre állt. A brazil futott is vissza, hogy a Liverpool minél hamarabb elvégezhesse a középkezdést.

John Brooks játékvezető azonban kiszúrta a szóváltást, és kiosztott egy sárga lapot a Liverpool nyolcasának, akinek ez volt az ötödik sárga lapja az idény során. Érdekesség, hogy a kakaskodás másik résztvevője, Richarlison nem kapott sárga lapot, pedig az ilyen esetekben a játékvezető vagy mindkét játékost szankcionálja, vagy egyiket sem bünteti meg. Ilyen ártalmatlan helyzetekben inkább utóbbit szokták alkalmazni a bírók.

Szoboszlai a hajrában begyűjtött sárgája azt jelenti, hogy ki kell hagynia csapata soron következő bajnokiját, egy hét múlva a sereghajtó Wolverhampton Wanderers elleni összecsapást.

De egy sárga lap miért jelent eltiltást?

A Premier League szabálykönyve szerint az a játékos, aki az első 19 mérkőzés során 5 sárga lapot gyűjt, automatikusan kihagyja a soron következő bajnokit eltiltás miatt. Ha Szoboszlai a 20. fordulóig kibírta volna négy sárga lappal, akkor megúszta volna az eltiltást, így azonban kénytelen lesz kihagyni a vörösök Wolves elleni bajnokiját jövő szombaton. Szoboszlai Dominik egyébként már közel másfél hónapja cipelte magával ezt a terhet.

A Tottenham Hotspur játékosai sem ússzák meg

Xavi Simonst még a 33. percben álltotta ki Brooks játékvezető, amiért a Spurs holland játékosa rácsúszott Virgil van Dijkra. Simons három mérkőzéses eltiltásra számíthat a felelőtlen szabálytalanságáért.

Cristian Romero a 93. percben a földön fekve belerúgott Ibrahima Konatéba, amiért megkapta a második sárga lapját – akár egyből piros lapot is érhetetett volna a rúgás –. Az argentin világbajnok, mivel nem egyből piros lapot kapott, lehet 1-2 meccses eltiltással megússza az esetet.

