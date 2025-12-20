Szoboszlai DominikJUSTIN TALLIS / AFP
C. Kovács Attila

Óriási bajban a Liverpool, Szoboszlai Dominik eddig bírta!

A Liverpool 2-1-s győzelmet aratott a Tottenham Hotspur otthonában a Premier League 17. fordulójának szombat esti mérkőzésén. Ami azonban üröm az örömben, hogy Arne Slot nem számíthat Szoboszlai Dominikra a következő bajnokin.

Szoboszlai buta sárga lapot kapott

A 83. percben a csereként beállt Richarlison egy kapu előtti kavarodás után szépített (1-2), és miközben a brazil próbálta volna kiszedni a labdát a hálóból Hugo Ekitiké az útjában volt, ezért odaszólt a Liverpool francia támadójának, Szoboszlai Dominiknak nem tetszett a Spurs brazil támadójának vehemenciája, ezért ő is odalépett Richarlisonhoz, aki nem foglalkozott a magyar játékossal, futott vissza, hogy a csapata minél hamarabb elvégezhesse a középkezdést. John Brooks játékvezető azonban kiszúrta a magyar válogatott játékos kemény fellépését, és kiosztott egy sárga lapot a Liverpool nyolcasának, akinek ez volt az ötödik sárga lapja az idény során. 

A Premier League szabálykönyve szerint az a játékos, aki az első 19 mérkőzés során 5 sárga lapot gyűjt, automatikusan kihagyja a soron következő bajnokit eltiltás miatt. Ha Szoboszlai a 20. fordulóig kibírta volna négy sárga lappal, akkor megúszta volna az eltiltást, így azonban kénytelen lesz kihagyni a vörösök Wolverhampton elleni bajnokiját jövő szombaton.

Szoboszlai még november elején, a Manchester City elleni rangadón kapta meg a negyedik sárgáját, így már több mint egy hónapja Damoklész kardjaként lebegetett felette az eltiltás.

Szoboszlai kiesése sokba kerülhet a Liverpoolnak

Szoboszlai kiesése hatalmas érvágás Arne Slotnak, hiszen a magyar játékos bárhol bevethető, szinte csak belső védőt és kapust nem játszott eddig az idény során, ráadásul mindegyik poszton világklasszis teljesítményt nyújtott. 

Ha Szoboszlai Dominik eltitása nem lenne elég, az első gól szerző Alexander Isakot súlyosnak tűnő térdsérülés miatt le kellett cserélni 12 perc játék után, így a vörösök megfogyatkozva fogják fogadni a Wolvest jövő hétvégén az Anfielden.


