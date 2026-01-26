Újabb fordulat jött Kerkez Milos posztriválisának ügyében

Korábban mi is beszámoltunk róla, a Spurs előrehaladott tárgyalásokat folytatott a Liverpoollal Andy Robertson átigazolásának ügyében, ám a BBC most arról ír, Kerkez Milos riválisát nem engedi el Arne Slot együttese.

A portál szerint a nyáron lejáró szerződésű Robertsonért 5 millió fontot fizetett volna az egyre nagyobb bajban lévő Thomas Frank együttese, ám a Vörösök jelen állás szerint nem egyeznek bele a transzferbe, ami a hétközi, Bajnokok Ligája alapszakaszának zárása után vált volna hivatalossá.

A hírek szerint az ügylet azon is múlt, hogy a liverpooliak viszahozzák Kosztasz Cimikaszt római kölcsönszerződéséből, amit eddig nem tett meg a bajnoki címvédő. Ráadásul újabb védő esett ki a Vörösök keretéből, miután a hétvégi, Bournemouth elleni vereség alkalmával (melyen Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt szerzett) megsérült a csapat védője, Joe Gomez, így létszámban is megcsappant a liverpooli hátvédsor. A Mersey-partiak csapatkapitánya, Virgil van Dijk sem szeretné, ha a balhátvéd elhagyná a csapatot, és “nagyon fontos játékosnak” nevezte Robertsont.

A BBC szerint Robertson nem erőlteti a váltást, de szeretne többet játszani a közelgő világbajnokság miatt, ami úgy néz ki, Liverpoolban nem lesz lehetséges, hiszen a magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos kiszorította a skótot a balhátvéd pozíciójából. A legutóbbi vereség alkalmával ugyan becserélte Robertsont Arne Slot már a félidőben, de ez nem Kerkez Milos teljesítményének volt köszönhető a holland szakvezető szerint.