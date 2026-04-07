Antonio Conte szívesen lenne olasz szövetségi kapitány

A Napoli vezetőedzője utalt arra, hogy rendszerszintű változásokra van szükség az Azzurri rendbetételéhez a legutóbbi, sikertelen világbajnoki selejtezőt követően - írta meg angol kiadásunk. Az 56 éves szakember határozottan esélyes arra, hogy ismét a válogatott élére álljon, miután Olaszország katasztrofális módon zsinórban a harmadik világbajnokságára sem tudott kijutni.

Conte feltenné saját magát a listára

A Napoli hétfő esti, AC Milan elleni 1-0-s győzelmét követően Contét arról kérdezték, hogy az egyre növekvő találgatások elterelik-e a figyelmét. Nyugodt maradt, és megjegyezte, hogy a pletykák egyszerűen vele járnak, ha valaki az olasz labdarúgás legmagasabb szintjén edzősködik:

„Ne felejtsük el, hogy tavaly, a szezon utolsó három hónapjában arról szóltak a hírek a médiában, hogy elhagyom a Napolit és a Juventushoz megyek, ugye? A médiának írnia kell valamit, és teljesen helyénvaló, hogy az én nevem is szerepel ezen a listán. Ha én lennék a FIGC [Olasz Labdarúgó-szövetség] elnöke, magamat is számításba venném a többiek mellett. Számos okból kifolyólag feltenném Contét arra a listára.”

Conte a szerződése utolsó évéhez közeledik a Napolinál. Ugyanakkor megerősítette, hogy még nem született végleges döntés a klubnál betöltött jövőjéről, és a jelenlegi szezon végére magas szintű tárgyalásokat terveznek:

„Már dolgoztam a válogatottnál, és ismerem a közeget. Hízeleg a dolog, mert a hazádat képviselni csodálatos érzés. Mindannyian nagyon jól tudják, hogy még egy év van hátra a szerződésemből a Napolival, és a szezon végén le fogok ülni az elnökkel, hogy megbeszéljük ezt” – tette hozzá.

Elindult a lavina a vb-kudarc után

Mint ismert, Olaszország tizenegyespárbajban bukott el Bosznia-Hercegovina ellen a világbajnokság európai pótselejtezőjének döntőjében. A lefújás után a taljánok kapusa, Gianluigi Donnarumma kis híján nekiment az ünneplő bosnyák játékosoknak, Szarajevóban pedig valóságos népünnepély kezdődött a meccs után. A PSG kapusa még trükközni is próbált a büntetőpárbaj során, ám visszafelé sült el a fegyver.

Az újabb kudarc után lemondott az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke, Gabriele Gravina, a válogatott szövetségi kapitánya, Gennaro Gattuso és a csapatnál dolgozó Gianluigi Buffon is. A legendás olasz edző, Fabio Capello sem rejtette véka alá véleményét a nemzeti együttesről, ráadásul a 2032-es Eb-rendezést is elbukhatja Olaszország.

Egyre több név lát napvilágot arról, mi veheti át az Azzurri irányítását, felvetődött az Inter korábbi mesterének, Simone Inzaghinak a neve, és Marco Rossi is beszélt arról, elhagyná-e a magyar válogatottat Olaszország kedvéért.

