Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs
Szabó Kristóf

Népünnepély kezdődött Boszniában az olaszok legyőzése után + VIDEÓ

Bosznia-Hercegovina vs Olaszország
Mint ismert, Bosznia-Hercegovina története során másodszor jutott ki világbajnokságra, miután kedd este tizenegyespárbajban felülmúlta Olaszországot. Az ünneplés természetesen már a találkozónak otthont adó zenicai stadionban elkezdődött, de az ország fvárosában, Szarajevóban is utcára vonultak az emberek, és igazi népünnepélyt rendeztek a bosnyákok.

2014 után idén nyáron is ott lesz a bosnyák válogatott a világbajnokságon, miután büntetők után kiejtette a négyszeres vb-győztes Olaszországot az európai pótselejtező döntőjében.

A bosnyákok az egész meccsen őrült hangulatot varázsoltak a zenicai Bilino Polje Stadionban, az utolsó értékesített tizenegyes után pedig igazi fesztiválhangulat kezdődött a helyszínen.

A közösségi médiát elárasztották azok a videók is, amik a balkáni ország fővárosában, Szarajevóban készültek. Hasonlót Budapesten is láthattunk a 2016-os Európa-bajnokság idején is, a bosnyákok azonban új szintre emelték az utcai ünneplést:

A meccs után az olaszok kapusa, Gianluigi Donnarumma nehezen viselte a vereséget, amibe talán az is közrejátszhatott, hogy nem tudtak időben elutazni Boszniába az olasz válogatott tagjai a kíméletlen időjárás miatt (bár a csapat több tagja is kifejezetten örült, hogy Wales helyett a bosnyákokkal kell megküzdeni a vb-részvételért).


