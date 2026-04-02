Capello nekiment az olasz válogatottnak: „Nincsenek védőink!”

Az olasz futballválogatott újabb súlyos kudarca után éles kritikát fogalmazott meg Fabio Capello, aki a védelem teljesítményét vette célkeresztbe az olasz válogatott vb-pótselejtezős kiesése után. Az „Azzurri” tizenegyespárbajban elszenvedett veresége Bosznia-Hercegovina ellen azt jelentette, hogy Olaszország sorozatban harmadszor sem jutott ki a világbajnokságra – ez pedig komoly vitákat indított el a válogatott jelenlegi szintjéről.

A Bajnokok Ligája-győztes olasz szakember a La Gazzetta dello Sport hasábjain nem finomkodott:

„Ami a védelmet illeti, ebben a történelmi pillanatban nincs magas szintű védőnk – fogalmazott. – A védőink kiválóan bánnak a labdával, jól passzolnak, de helyezkedésben és tisztán a védekező feladatokban már kevésbé hatékonyak. Olyan játékosokra van szükségünk, akik pragmatikusabbak, és elsősorban védekezni tudnak – nem csak elegánsan futballozni.”

A korábbi Real Madrid-edző hozzátette, hogy az olasz védők ugyan bátran fellépnek a támadásokhoz, ám amikor kizárólag a védekezésre kell koncentrálniuk, már jóval bizonytalanabbak.

Capello konkrét példát is említett: az Inter Milan hátvédjét, Alessandro Bastoni külön is bírálta, mondván kulcsfontosságú hibát követett el a kiállításához vezető szituációban Emellett az Arsenal játékosát, Riccardo Calafiori is azok közé sorolta, akik inkább a támadóbb felfogást részesítik előnyben, miközben a védekezés stabilitása háttérbe szorul.

Az olasz labdarúgás egyik pofont kapja a másik után ezekben a napokban, a vb-pofon után csütörtökön az Olasz Labdarúgó Szövetség elnöke lemondott, Gianluigi Buffon is távozott posztjától, miközben UEFA elnöke, Aleksander Ceferin már azt sem tartja kizártnak, hogy Olaszország elveszíti a 2032-es Európa-bajnokság társrendezési jogát.