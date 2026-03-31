Hatalmas bajban Olaszország: Gattusóék emberhátrányba kerültek a bosnyákok elleni vb-pótselejtezőn!

Az olasz válogatottnak kedd este a bosnyákok ellen kellene kiharcolnia a 2026-os vb-kvalifikációt.

Ennek megfelelően be is kezdtek az olaszok, a 14. percben Nicolo Barella leleste Nikola Vasilj passzát, az olasz középpályás pedig rögtön indította az üres területbe beinduló Moise Kean-t, aki a tizenhatos vonaláról elemi erővel kipókhálózta a bal felső sarkot (0-1).

Egy piros lap nehéz helyzetbe hozta az olaszokat?

A 41. percben azonban jött a feketeleves, Gianluigi Donnarumma rövid kirúgását visszafejelték a bosnyákok, a labdára pedig Amar Memics csapott le, a kilépő bosnyák szélsőt pedig Alessandro Bastoni utolsó emberként buktatta. Turpin játékvezető pedig azonnal kiállította az olasz védőt.

A bosnyákok pedig amióta emberelőnybe kerültek, szinte a kapujuk elé szegezik az olaszokat. Nehéz félóra vár még a vendégekre.

A bosnyákok egyébként fantasztikus hangulatot varázsoltak a zenicai Bilino Polje stadionban, a bosnyák szurkolókon nem múlik a vb-szereplés kiharcolása:

Egyenlített Bosznia!!!

Haris Tabakovics góljával egyenlített Bosznia-Hercegovina! A bosnyák csatár egy jobb oldali beadás után érkezett menetrendszerűen a hosszún, és fejelt Donnarumma kapujába a 79. percben.

De Bosznia a gól után sem áll le, a 87. percben Ermedin Demirovic fejesét tornázza ki Donnarumma a bal sarokból.

Nem született döntés a rendes játékidőben, jön a kétszer tizenötperc hosszabbítás!

