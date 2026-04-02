Sokk Olaszországban: a vb-kudarc után már az Eb-rendezés is kérdéses

Az olasz labdarúgás válsága újabb szintre lépett: Gabriele Gravina lemondott az Olasz Labdarúgó Szövetség elnöki posztjáról, miközben Aleksander Ceferin arra figyelmeztetett: az ország akár el is veszítheti a 2032-es Európa-bajnokság társrendezési jogát.

Gravina egy rendkívüli ülésen jelentette be távozását, mindössze két nappal azután, hogy Olaszország története során harmadszor egymás után maradt le a világbajnokságról, miután tizenegyesekkel alulmaradt Bosznia-Hercegovinával szemben. A kudarc után hatalmas nyomás nehezedett a sportvezetőre, amelyet tovább fokozott Andrea Abodi sportminiszter, aki nyíltan a szövetség vezetésének megújítását sürgette.

A 72 éves sportvezetőt rövid időn belül követte Gianluigi Buffon is, aki a válogatott delegációvezetőjeként szintén benyújtotta lemondását. A dominóhatás itt még nem biztos, hogy véget ér: a szövetségi kapitány, Gennaro Gattuso jövője is erősen kérdéses, miután mindössze tíz hónapos regnálása alatt nem tudta teljesíteni az alapvető célt, a vb-kijutást.

Az Európa-bajnokság is veszélybe kerülhet

Az új elnököt júniusban választják meg, ám a feladat jóval túlmutat a rövid távú problémák kezelésén. Olaszország ugyanis Törökország társaságában rendezi meg a 2032-es Európa-bajnokságot, ám az UEFA-n belül egyre komolyabb aggodalmak merülnek fel az infrastruktúra állapota miatt.

Az Európai Labdarúgó Szövetség első embere, Aleksander Ceferin egyértelműen fogalmazott: a torna megrendezése biztos, de nem garantált, hogy Olaszország is részt vehet benne házigazdaként. Amennyiben a stadionfejlesztések nem haladnak megfelelő ütemben, az ország elveszítheti rendezési jogát. Kiemelte, hogy az olasz futball-létesítmények jelenleg Európa legrosszabbjai közé tartoznak.

Az országnak októberig kell kijelölnie az öt rendező stadiont egy 11 várost tartalmazó listából, ám jelenleg csupán a Allianz Stadium felel meg minden követelménynek. Bár több nagy projekt is tervben van – köztük a milánói San Siro felújítása, a nápolyi Stadio Diego Armando Maradona korszerűsítése, valamint egy új római stadion építése –, az idő sürget, hiszen a munkálatokat legkésőbb 2027 márciusáig el kell kezdeni.

Ceferin ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a problémák túlmutatnak egyetlen személyen, és Gravina távozása önmagában nem jelent megoldást. Az egykori elnök maga is elismerte a helyzet súlyosságát: szerinte az olasz futball mély válságban van, és teljes újragondolásra szorul.

