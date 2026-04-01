Visszafelé sült el Donnarumma "trükkje" a vesztes tizenegyespárbajban

Kemény kritikák kereszttüzébe került Gianluigi Donnarumma egy „piszkos”, de végül kudarcot valló taktika miatt, amelyet kedd este, az Olaszország számára végzetes, Bosznia-Hercegovina elleni világbajnoki pótselejtező döntőjében vetett be.

Mint ismert, az olasz válogatott tizenegyespárbajban alulmaradt Bosznia-Hercegovinával szemben a 2026-os világbajnokság pótselejtezőjének döntőjében. Pedig az Azzurri remekül kezdett: Moise Kean révén már a 15. percben megszerezték a vezetést, így jó úton haladtak afelé, hogy 12 év után ismét kijussanak a világbajnokságra. Ahogy azonban az elmúlt években oly sokszor, most is minden elkezdett szétesni, miután Alessandro Bastoni még a szünet előtt piros lapot kapott. A bosnyákok kihasználták az emberelőnyt, a 79. percben egyenlítettek, majd a tizenegyespárbajban 4-1-es győzelmet arattak. Az olaszok részéről csak Sandro Tonali volt eredményes, míg Gennaro Gattuso csapatából Francesco Pio Esposito és Bryan Cristante is hibázott. A mindent eldöntő büntetőt Esmir Bajraktarevic értékesítette, amivel Bosznia 2014 után először jutott ki a vb-re.

A korábban tizenegyesölő hősként ünnepelt Donnarumma ezúttal alaposan felsült a viselkedésével. A Manchester City kapusának a kollégájával, Nikola Vasilj-jal szembeni fellépése óriási felháborodást váltott ki. Nem sokkal azután, hogy Esposito kihagyta a büntetőjét, heves vita tört ki a két kapus között. Mostanra pedig az is kiderült, mi állt az animált szóváltás hátterében ebben a sorsdöntő pillanatban. 

A BILD beszámolója szerint Donnarumma belopózott a kaputérbe, és megragadta Vasilj „puskáját”, miközben a bosnyák hálóőr az elhibázott olasz tizenegyest ünnepelte. Ezután láthatóan megrongálta a papírdarabot. A jelentés így fogalmazott:

„Ezt követően az a puska, amelyen az összes olasz lövő és a preferált sarkuk is fel volt tüntetve, egyértelműen megrongálódott. Donnarumma láthatóan szét akarta tépni azt.”

Clement Turpin játékvezető kénytelen volt közbelépni, és bár Gianluigi Donnarumma megúszta a második sárga lapot – ami fordulópont lehetett volna –, végül a kapuban maradhatott anélkül, hogy az akciója bármiféle érdemi változást hozott volna. Végül a pszichológiai hadviselés semmit sem ért: az olasz rúgók megremegtek, a kaput sem találták el, ami azt jelentette, hogy Boszniának a továbbjutás kiharcolásához még csak hagyatkoznia sem kellett a híres „puskázós” papírra.

A párbaj után el is szakadt a cérna Donnarummánál, kis híján összebalhézott az ünneplő bosnyák játékosokkal, úgy kellett lefogni a Manchester City kapusát a stábtagoknak. De nem csak az olasz meccsen fulladt káoszba majdnem az ünneplés, a törökök győzelme után Arda Gülert is több stábtagnak kellett lefogni a koszovóiak felett aratott győzelem után.

