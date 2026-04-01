Donnarumma nem viselte jól az olaszok vereségét, majdnem nekiment az ünneplő bosnyákoknak

Az olasz válogatott 2014-ben játszotta mindmáig utolsó mérkőzését világbajnokságon, akkor a brazíliai torna utolsó csoportmeccsén 1-0-ás vereséget szenvedett Uruguay ellen, és nem jutott tovább az egyenes kiesés szakaszba. A legutolsó nyertes play-off meccse pedig 2006-ban jött össze Olaszországnak, akkor a németországi vb döntőjében Franciaországot múlta felül a négyszeres világbajnok nemzet.

A legutóbbi három vb-re pótselejteznie kellett az Azzurrinak, és kedd este kiderült, egyik lehetőséggel sem élt a csapat. A 2018-as tornára Svédország ellen bukott el az utolsó pillanatban Olaszország, míg a 2022-es vb pótselejetezőjének elődöntőjében Észak-Macedónia jelentette a végállomást.

A 2026-os tornára sem tudta egyenes ágon kvalifikálnia magát az olaszoknak, ám a pótselejtező elődöntőjében Észak-Írországot sikerült legyőzni, így megint egy lépésre került a vb-szereplés. Bosznia győzelmét láthatóan örömmel vette néhány olasz játékos, ám a kedd esti vereség jókora arcul csapást jelentett az olasz futball közvéleménye számára.

Gianluigi Donnarumma sem viselte jól az újabb kudarcot, kis híján nekiment az eufóriában lévő bosnyákoknak:

A válogatott szövetségi kapitánya, Gennaro Gattuso értékelte a vereséget:

"Nem ezt érdemeljük, ez nem igazságos. Bocsánatot kérek, mert nem tudtam megcsinálni" - mondta Gattuso a La Gazzetta dello Sport szerint. "Sajnálom, de ilyen a futball. Büszke vagyok a játékosaimra, és arra, amit tettek. Nagyon fáj, mert szerettünk volna kijutni miattunk, a családjaink és minden olasz miatt. Elbuktunk. Minden labdáért küzdöttünk, még létszámhátrányban is".

