Az olasz labdarúgásban földrengést okozott az újabb vb-kudarc: Gabriele Gravina hivatalosan is bejelentette lemondását az Olasz Labdarúgó Szövetség elnöki posztjáról. A döntés közvetlen következménye annak, hogy az olasz válogatott nem tudta kiharcolni a részvételt a következő világbajnokságon. Mint ismert, az olasz válogatott 1-1-s döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával kedd este, az idegek csatáját pedig a bosnyákok bírták jobban, Edin Dzekóék 4-1-re megnyerték a tizenegyespárbajt, és vele együtt a vb-pótseéejtezőt is.
Csütörtök délután aztán egy kulcsfontosságú egyeztetés során Gravina tájékoztatta a profi ligák, valamint a játékos- és edzői érdekképviseletek vezetőit arról, hogy távozik posztjáról. A sportvezető – aki 2025 februárjában vette át a tisztséget – magára vállalta a felelősséget az „Azzurra” gyenge szerepléséért.
A Labdarúgó Szövetség az eseménnyel egy időben hivatalos közleményben ismertette az utódlás menetrendjét is. Eszerint rendkívüli tisztújító közgyűlést hívnak össze 2026. június 22-re, Rómába, ahol megválasztják az új elnököt. Nem sokkal az elnök lemondása után érkezett az újabb hír, miszerint a JUventus és az olasz válogatott korábbi klasszis kapusa, Gianluigi Buffon is lemond az Olasz Labdarúgó Szövetségben betöltött posztjáról.
Gravina távozása bizonytalan időszakot nyit az olasz futballban, amely egyértelműen megújulás előtt áll. A sportág különböző szereplői most olyan vezetőt keresnek, aki képes visszavezetni a négyszeres világbajnokot a nemzetközi elitbe a csalódásokkal teli évek után.
A választásig az irányító testület átmeneti működés mellett biztosítja a folytonosságot, miközben Róma lesz a helyszíne annak a döntésnek, amely hosszú távon meghatározhatja az olasz labdarúgás jövőjét.
Úgy látszik, az. újabb kudarc sorra dönti a dominókat az olasz futballban: korábban Az AC Milan egykori játékosa, Federico Mangiamili közösségi oldalán világított rá az olasz futball árnyoldalaira órákkal azután, hogy eldőlt, hogy Olaszország nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon. A visszavonult focista lerántotta a leplet az olasz futballt megmérgező kenőpénzekről és korrupcióról.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
