Gabriel Garvina a szaúdi Al-Youm portál kérésére öntött tiszta vizet a pohárba Inzaghi kinevezésével kapcsolatban.

"Azok a hírek, amelyek arról szólnak, hogy az olasz válogatott tárgyal Inzaghival, mind hamisak" - nyilatkozta ai FIGC első embere.

Ettől függetlenül jó esély van arra, hogy az al-Hilal jelenlegi vezetőedzője nemzeti csapatnál kapjon munkát. Olasz kiadásunk arról ír, hogy az Intert 2024-25-ben Bajnokok Ligája-döntőig vezető Inzaghi az elsőszámú jelölt a szaúdi válogatott kispadjára.

A Szaúd-Arábiát jelenleg irányító francia szakember, Hervé Renard alatt ugyanis meglehetősen inog a kispad. A FIFA Arab Kupán csak a negyedik helyen végzett, az utóbbi két barátságos mérkőzését pedig egyaránt elbukta a szaúdi nemzeti együttes.

