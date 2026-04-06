Marco Rossi elárulta, hogy leülne-e az olasz válogatott kispadjára

A magyar válogatottat irányító Marco Rossi, a Radio Tutto Napoli „Sabato Sport” című műsorában nyilatkozott az olasz futball jelenlegi mélységeiről. A beszélgetésben - amelyet a csakfoci.hu szúrt ki – a jelenlegi krízis mellett az is szóba került, hogy az olasz szakember adott esetben elvállalná-e hazája nemzeti válogatottjának irányítását.

„Nehéz úgy véleményt mondani, hogy az ember ne vegye figyelembe az eddig elhangzott kommentárokat – ezek között vannak jogosak és kevésbé megalapozottak is. Az azonban tény, hogy az olasz futball minden problémája ellenére továbbra is meghatározó. A Serie A egy topbajnokság, véleményem szerint a Premier League mögött a második vagy harmadik helyen áll. Éppen ezért nehéz megérteni, hogy azok a játékosok, akik élklubokban szerepelnek – akár Olaszországban, akár külföldön –, miért küszködnek ennyire a válogatottban. Voltak balszerencsés pótselejtezők is, ugyanakkor egy olyan válogatottnak, mint az olasz, nem lenne szabad idáig eljutnia: közvetlenül kellene kvalifikálnia magát... Gattusóhoz képest Spalletti gyakorlatilag nem kapott időt. Véleményem szerint a legnagyobb felelősség a norvégok elleni vereség utáni döntést terheli. Akkor a vezetőknek alaposan fel kellett volna mérniük a helyzetet, mert Spalletti menesztése elhamarkodott volt. Futballban nincs bizonyosság, de úgy gondolom, a következő mérkőzéseken – amelyeket végül Gattuso irányított – Spalletti is hasonló eredményeket ért volna el, kivéve talán a Norvégia elleni meccset, amelyet aligha veszített volna el 4–1-re hazai pályán. Gattuso jó edző, de még nem tart Spalletti szintjén. Spalletti számomra nemzetközi szinten is topedző, több bizalmat érdemelt volna.”

Ezt követően az esetleges olaszországi szerepvállalásáról is kérdezték a kapitányt.

„Egy dolgot szeretnék kiemelni: Magyarországon a stábommal novemberig kiváló munkát végeztünk. Sajnos néhány másodpercen múlt, hogy nem jutottunk pótselejtezőbe, pedig ez reális cél volt. A csoportban egyértelműen a második legjobb csapat voltunk Portugália mögött. Végül a saját hibáink miatt maradtunk le, és ez a magyarok 20-25 százalékának nem tetszett. A futballmemória mindenhol rövidtávú. Bár hosszú szerződésem van és a szövetség támogatását élvezem, ebben a szakmában mindig látni kell, mi történik körülöttünk.

Az évek során több ajánlatot is kaptam, még a Premier League-ből is, de Olaszországból egyszer sem. Ezt megértem: inkább fiatal edzőkben gondolkodnak, én már nem tartozom közéjük, a tapasztaltabbaknál pedig elvárás a Serie A-s múlt, amivel nem rendelkezem. Ha egy vezető helyébe képzelem magam, Marco Rossi szerződtetése kockázatos döntés lenne, hacsak nem ismernek személyesen. Így jelenleg nem látok nagy esélyt arra, hogy Olaszországban dolgozzak a jövőben" - nyilatkozta a magyar kapitány.

