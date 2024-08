Thomas Tuchel nouveau boss de l'Angleterre ?

La Fédération anglaise de football a donné son accord pour la nomination d'un manager étranger comme successeur de Gareth Southgate.

Southgate a mis un terme à son mandat de huit ans en tant que sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre après la défaite des Three Lions en finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne le mois dernier. La Fédération anglaise est actuellement en train d'identifier son successeur et n'exclut pas la nomination d'un entraîneur étranger, selon The Guardian.

L'article continue ci-dessous

Selon le rapport, c'est le PDG de la Fédération anglaise, Mark Bullingham, qui a présenté l'idée aux neuf autres membres du conseil d'administration pour obtenir leur soutien, et l'idée a été approuvée. Cela signifie que des candidats étrangers seront approchés pour le poste, ainsi que des candidats anglais.

Selon le rapport, les anciens patrons de Chelsea, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, sont les premiers choix étrangers pour succéder à Southgate. Ils continueront également à courir après Howe et Graham Potter en attendant, car Tuchel et Pochettino pourraient avoir des exigences salariales très élevées.

La Fédération anglaise de football espère embaucher rapidement le nouveau manager de Southgate, mais ne précipitera pas le processus ; La priorité est de s'assurer qu'ils aient la bonne personne. Le manager des moins de 21 ans, Lee Carsley, lui-même candidat au poste de senior, devrait prendre les rênes de l'équipe par intérim lors du choc contre la République d'Irlande en Ligue des Nations qui aura lieu le 7 septembre.