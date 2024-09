Sir Alex Ferguson choqué par le niveau Manchester United

Peter Schmeichel a déclaré qu'il se sentait mal pour Sir Alex Ferguson après la débâcle contre Liverpool dimanche.

L'ancien gardien de but de Manchester United a révélé qu'il était assis avec son ex-entraîneur à Old Trafford dimanche pour assister à la rencontre entre le club et son grand rival, Liverpool. L'expérience s'est révélée cauchemardesque puisque les Reds ont écrasé les hôtes 3-0 grâce à un doublé de Luis Diaz en première mi-temps et à un but de Mohamed Salah en seconde mi-temps.

Schmeichel a déclaré qu'il se sentait mal pour son ancien patron qui a amené le club à un autre niveau pendant les 26 années passées à Old Trafford. Les performances des Red Devils ont considérablement baissé au cours de la dernière décennie et le club n'a toujours pas remporté de nouveau titre de Premier League depuis la retraite de Ferguson à la fin de la saison 2012-2013.

L'ancien gardien danois a déclaré à Premier League Productions : « J'étais assis avec Sir Alex aujourd'hui : « J'étais assis avec Sir Alex aujourd'hui, c'était vraiment triste. Ce qu'il a fait pour ce club de football. Tout ce que nous avons apprécié. Les grands moments. Tout ce qu'il a fait pour ce club de football. J'étais assis avec lui et il regarde ça. Pour moi, c'est vraiment, vraiment triste qu'il regarde cela. Il a fait quelque chose de vraiment extraordinaire avec ce club de football. Tout cela n'existe plus.

Après deux défaites lors de ses trois premières sorties en Premier League, l'équipe d'Erik ten Hag tentera de renouer avec la victoire après la pause internationale, en affrontant Southampton le 14 septembre.