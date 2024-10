Samuel Eto'o, le nouveau scandale

Samuel Eto'o a été suspendu par la FIFA pour avoir enfreint les règles de conduite lors de la récente Coupe du monde féminine des moins de 20 ans.

Eto'o a été accusé d'avoir enfreint les règles de conduite lors de la récente Coupe du monde féminine des moins de 20 ans lors d'un match entre le Cameroun et le Brésil. Il a été suspendu pendant six mois et sanctionné pour avoir enfreint des articles relatifs aux comportements offensants et aux mauvaises conduites.

La Commission de Discipline de la FIFA a publié un communiqué indiquant : « La Commission de Discipline de la FIFA a sanctionné le Président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Samuel Eto’o, d’une interdiction de six mois d’assister aux matches des équipes représentatives du Cameroun pour violation des articles 13 (Comportement offensant et violations des principes du fair-play) et 14 (Inconduite des joueurs et des officiels) du Code Disciplinaire de la FIFA.

« Cette sanction a été imposée dans le cadre du match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ entre le Brésil et le Cameroun, disputé à Bogotá, en Colombie, le 11 septembre 2024. L’interdiction imposée à M. Eto’o l’empêche d’assister aux matches masculins et féminins impliquant les équipes de la FECAFOOT de toutes les catégories et groupes d’âge. M. Eto'o a été informé aujourd'hui de la date à laquelle la sanction entre en vigueur.

La suspension d'Eto'o n'est pas la première fois qu'il est sous le feu des projecteurs pour mauvaise conduite. L'ancien attaquant de Barcelone et de Chelsea avait déjà été accusé d'avoir menacé des joueurs et le sélectionneur camerounais Marc Brys et d'avoir également agressé un supporter à l'extérieur d'un stade lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022.

On ne sait pas si Eto'o reprendra son rôle une fois la suspension de six mois terminée. Quoi qu'il en soit, il marche sur une glace mince lorsqu'il s'agit de représenter son pays en dehors du terrain.