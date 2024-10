Mourinho prépare un sale tour

L'ancien entraîneur de Manchester United, José Mourinho, pourrait jouer un rôle décisif dans l'avenir d'Erik ten Hag à Old Trafford.

Le Néerlandais était censé être limogé avant la trêve internationale d'octobre, mais INEOS a gardé confiance en l'ancien manager de l'Ajax. Man Utd a connu son pire début de saison en Premier League, ne récoltant que huit points lors de ses sept premiers matches, mais les Red Devils ont choisi de continuer avec Ten Hag après lui avoir accordé une prolongation de contrat en juillet.

Une victoire 2-1 contre Brentford samedi a allégé la pression qui pesait sur Ten Hag, mais il n'a pas encore assuré son avenir à Old Trafford avec des rumeurs liant le club à des techniciens comme Ruben Amorim, Zinedine Zidane et Graham Potter. De plus, son passage à Manchester United pourrait potentiellement prendre fin à cause de « The Special One ».

José Mourinho va-t-il « virer » Erik ten Hag ?

Mourinho est désormais à la tête du géant turc Fenerbahce et son équipe recevra Manchester United en Ligue Europa jeudi soir. Les Red Devils n'ont récolté que deux points lors de leurs deux premiers matchs dans la compétition, grâce à des nuls contre Twente et Porto, tandis que Fenerbahce compte actuellement quatre points.

L'équipe de Süper Lig n'a perdu que deux de ses 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison et Mourinho pourrait faire souffrir Ten Hag en remportant les trois points en milieu de semaine.

Ten Hag a du mérite grâce à ses deux succès en championnat lors de ses deux premières saisons à Old Trafford, mais il pourrait bien être viré si le mauvais début de saison de Manchester United continue. Bien sûr, la cible principale, Thomas Tuchel, n'est plus sur le marché, après avoir pris le poste de sélectionneur de l'Angleterre, mais Man Utd pourrait potentiellement appuyer sur la gâchette si Ten Hag subissait une lourde défaite contre le Fenerbahce de Mourinho jeudi.