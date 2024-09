Monaco - Montpellier : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco et Montpellier s’affrontent, samedi, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La sixième journée de la Ligue 1 s’est ouverte ce vendredi avec deux matchs d’entrée : Auxerre – Brest et PSG – Rennes. Ce nouvel épisode du championnat français va se poursuivre samedi avec un duel intéressant entre l’AS Monaco et Montpellier. Deux équipes aux trajectoires opposées en ce début de saison qui ne risquent pas de nous ennuyer.

Monaco - Montpellier, un match à divers enjeux

Monaco a le vent en poupe en ce début de saison. Premier de Ligue 1 à égalité de points avec le PSG et l’OM, l’ASM (13 pts) est toujours invaincue dans cette campagne. Le club de la Principauté affiche notamment un bilan de quatre victoires et un nul après cinq journées de Ligue 1. Les hommes d’Adi Hutter se sont même offerts le Barça en Ligue des Champions (2-1) avec une prestation convaincante. L’objectif de Monaco cette saison est donc claire : Ecarter les gros et aller le plus loin possible. A l’occasion de son centenaire ce weekend, le club du Rocher aura à cœur de poursuivre sur sa lancée avec une victoire face à Montpellier.

Contrairement aux Monégasques, les Héraultais connaissent un début de saison délicat. Montpellier a déjà perdu trois fois lors cette campagne après avoir concédé un nul contre Strasbourg lors de la première journée (1-1). Mais les hommes de Michel De Zakarian ont enfin empoché leurs trois premiers points de la saison lors de la journée précédente contre l’AJ Auxerre (3-2). Un résultat sur lequel pourra s’appuyer Montpellier pour obtenir un résultat positif face à Monaco et quitter afin de quitter la 16e place de Ligue 1.

Horaire et lieu du match

Monaco – Montpellier

6e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Louis II

A 21h française

Les compos probables du match Monaco - Montpellier

Monaco : Kohn – Vanderson, Salisu, Kehrer, Henrique – Camara, Zakaria – Akliouche, Minamino, Ben Seghir - Embolo

Montpellier : Bertaud – Sacko, Omeragic, Sagnan, Mincarelli – Nzingoula, Fayad – Nordin, Savanier, Coulibaly – Adams

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Montpellier ?

La rencontre entre l’AS Monaco et Montpellier sera à suivre ce samedi 28 septembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.