Mbappé, la nouvelle humiliation

Israël vs France

Kylian Mbappé a fait l'impasse sur les prochains affrontements de la Ligue des Nations de l'équipe de France, ce qui déplaît aux supporters des Bleus.

Le capitaine français Kylian Mbappé a été critiqué pour avoir manqué les prochains affrontements de la Ligue des Nations contre Israël et la Belgique, alors qu'il était disponible pour jouer pour le Real Madrid. L'attaquant a subi une blessure musculaire le mois dernier, mais est revenu à l'action mercredi dernier lorsque les Blancos ont perdu contre Lille en Ligue des champions et ont participé à la victoire du week-end contre Villarreal. Mbappé n'a pas été retenu dans l'équipe annoncée par le sélectionneur français Didier Deschamps, car il estimait que le joueur de 25 ans n'était pas préparé.

Cependant, les supporters de l'équipe nationale française sont déçus par la décision de Mbappé de donner la priorité au Real Madrid plutôt qu'à son pays, alors qu'il est l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe et le capitaine de l'équipe. Fabien Bonnel, porte-parole des Irrésistibles Français, principal groupe de supporters français, a fait part de sa déception à L'Equipe, et a reproché au joueur de 25 ans de ne pas être le « vrai capitaine » de l'équipe.

Dans sa chronique à L'Equipe, Bonnel écrit : « Ce qui nous frappe cette semaine, c'est que le vrai capitaine est parti, celui qui avait été adoubé par les supporters, Antoine Griezmann.

« On s'est demandé si le choix du capitaine avait été le bon, et avec cet épisode, je ne sais pas. Il y a une erreur quelque part, alors qu'on vient de perdre un modèle d'exemplarité.

"Soit le Real [Madrid] lui demande de se taire, soit la France, mais on sait que quand il veut parler, il parle. Il doit assumer son capitanat. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'on a l'impression d'être pris pour des imbéciles, et je ne sais pas par qui. Mais c'est une semaine à oublier et elle sera dure, car elle laissera des traces."

Les hommes de Deschamps devront désormais montrer leur qualité en l'absence de Griezmann et de Mbappé, à l'occasion des affrontements face à Israël et à la Belgique en phase de poules de la Ligue des Nations.