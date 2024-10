Lewandowski balance sur Cristiano Ronaldo

La « colère » de Cristiano Ronaldo alimente son désir de continuer à jouer à 39 ans, déclare Robert Lewandowski.

Le quintuple Ballon d’Or aura 40 ans en février 2025, mais il ne montre aucun signe de ralentissement. Les buts continuent d’affluer à Al-Nassr, club de Pro League saoudienne – avec 50 inscrits au Moyen-Orient la saison dernière – et l’intention de Ronaldo est d’atteindre les 1 000 au cours de sa carrière avant d’envisager la retraite.

Aux côtés de son éternel rival Lionel Messi, Ronaldo a établi des normes d’excellence individuelle que peu de gens peuvent rêver d’imiter. Son dynamisme incessant l’a porté au plus haut niveau, l’attaquant du FC Barcelone Lewandowski ayant déclaré à propos de CR7 : « Quant à Cristiano, il a écrit de nombreuses pages d’histoire et a toujours placé la barre plus haut pour tous ceux qui l’entourent, et c’est quelque chose qui ne peut être négligé. Bien qu’il ait tout réussi ou presque, et qu’il ait 39 ans et qu’il en approche les 40, il est clair qu’il a de l’ambition, car il s’énerve et devient nerveux, ce qui montre sa grande ambition.

« Je pense que s’il n’avait pas cette colère, il aurait pu avoir l’air de jouer juste pour le plaisir de jouer. Mais il a clairement toujours l’envie, et il semble physiquement en très bonne forme, ce qui montre que le chemin qu’il a choisi a été couronné de succès. Quel que soit son âge, ses chiffres continuent d’augmenter et non l’inverse. Bien sûr, il est une exception et il y a très peu d’exceptions comme lui. »

Ronaldo sera aligné contre Lewandowski lorsque le Portugal affrontera la Pologne en Ligue des Nations de l’UEFA samedi, ce dernier ajoutant sur le défi que le grand de tous les temps pose toujours à tout adversaire : « Je comprends parfaitement ce que Cristiano Ronaldo a accompli tout au long de sa carrière, et comment il a marqué l’histoire du football avec ses réalisations et ses chiffres. Cela restera certainement gravé dans l’histoire.

« Mais je vois ce match comme un match entre deux équipes, et nous devrons jouer en équipe pour tenir tête au Portugal. Ils ont beaucoup de grands joueurs que j’ai déjà affrontés, et je sais très bien le niveau de défi auquel nous serons confrontés. »

Ronaldo a atteint 214 sélections avec le Portugal, marquant 132 buts, et est pressenti pour jouer jusqu’à la phase finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique – une compétition à laquelle Lewandowski pourrait également participer malgré ses 36 ans.