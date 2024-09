Les débuts explosifs de Michael Olise avec le Bayern Munich

Arrivé cet été, Michael Olise réalise des débuts fantastiques avec le Bayern Munich.

Il y a quelques semaines, Michael Olise faisait le grand saut vers un grand club européen. L’ailier français quittait notamment Crystal Palace pour rejoindre le Bayern Munich. Une arrivée sur la pointe des pieds qui s’avère être le plus beau coup du club bavarois en ce début de saison.

Michael Olise voit les étoiles avec le Bayern Munich

Il y avait encore quelques doutes sur sa capacité à s’imposer au Bayern Munich. Le club allemand avait déjà de très bons ailiers en son sein à l’image de Kingsley Coman et Leroy Sané. Mais Michael Olise a déjà mis tout le monde dans sa poche en Bavière. Buteur contre le Werder Brême à la 23e lors de la quatrième journée de Bundesliga ce samedi, l’international français confirme son début de saison exceptionnel avec le Bayern Munich.

Ainsi, l’ancien joueur de Crystal Palace est ainsi est sur une série de quatre buts lors des trois derniers matchs. Avant son but face à le Werder Brême, Michael Olise avait ouvert son compteur lors de la précédente journée contre Holstein Kiel (1-6) avant de planter un doublé contre le Dinamo Zagreb en Ligue des Champions, mardi (9-2).

Michael Olise, l’altruiste

Par ailleurs, Michael Olise ne se contente pas seulement de marquer. Celui qui a connu ses débuts en Equipe de France lors de la dernière internationale est aussi très déterminant dans le jeu bavarois. Mieux encore, l’international français est également à deux passes décisives avec le Bayern Munich.

Une offrande délivrée face à Fribourg lors de la deuxième journée (2-0) et un caviar offert à Jamal Musiala à la 32e minute contre le Werder Brême, ce samedi. Michael Olise a même ajouté à son actif, une nouvelle passe décisive pour Harry Kane (3-0, 57e) avant de s’offrir un nouveau doublé à la 60e. L’international français est donc à 5 buts et 3 passes décisives avec le Bayern Munich cette saison. Le festival bavarois a été parachevé par Serge Gnabry, auteur du cinquième et dernier but du Bayern Munich (65e).