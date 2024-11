La France connait ses 3 adversaires potentiels !

Les trois potentiels adversaires de la France en quart de finale de la Ligue des Nations sont désormais connus.

Dimanche soir, l’Equipe de France s’est offert le scalp de l’Italie à l’occasion de la sixième journée de Ligue des Nations (1-3). Une victoire qui a permis aux Bleus (1er, 13 pts) de chiper la première place du Groupe 2 de la Ligue A à la Nazionale (2e, 13 pts) grâce à un meilleur goal-average. 24 heures après, trois adversaires probables se dégagent pour affronter les hommes de Didier Deschamps en quart de finale.

Croatie, Danemark, Pays-Bas… les Bleus fixés sur leurs potentiels adversaires

La phase de poules de la Ligue des Nations s’achève, ce mardi. Pour ce qui est des quarts de finale, il faudra attendre les 20 et 23 mars 2025. Mais avant, le tirage au sort du prochain tour de la compétition aura lieu vendredi prochain à Nyon en Suisse. Leader du Groupe 2, l’Equipe de France se retrouvera dans le même chapeau que le Portugal (Groupe 1), l'Allemagne (Groupe 3) et l'Espagne (Groupe 4), tous premiers de leurs groupes. Toutefois, c’est dans l’un de ces groupes que se trouve le prochain adversaire des Bleus.

En effet, les hommes de Didier Deschamps affronteront, en quart de finale, l’une des équipes arrivées, deuxième, dans les autres groupes de la Ligue A. Dans le Groupe 1, ça pourrait être la Croatie (2e, 8pts) qui a assuré sa deuxième place grâce à son nul contre le Portugal (1-1) ce lundi. La victoire aux forceps de l’Ecosse face à la Pologne (1-2) n’a finalement rien changé au classement de cette poule. Outre la sélection aux damiers, la France pourrait aussi affronter le Danemark (2e, 8pts) qui a validé sa qualification grâce à son nul contre la Serbie (0-0) dans le Groupe 4. Pour ce qui du troisième et dernier adversaire potentiel des Bleus, ça se joue entre les Pays-Bas (2e, 8 pts) et la Hongrie (3e, 5 pts) qui affrontent respectivement la Bosnie-Herzégovine et l’Allemagne, mardi (20h45).