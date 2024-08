L'Arabie saoudite vise deux stars de Manchester City

Manchester City vs Ipswich

Selon un nouveau rapport, Al-Hilal est intéressé par la signature de Kyle Walker et Joao Cancelo de Manchester City cet été.

Selon The Guardian, Hilal cherche à remplacer Saud Abdulhamid et a établi une liste de trois joueurs susceptibles d'être recrutés. Walker et Cancelo figurent sur cette liste, tout comme Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen). Trent Alexander-Arnold avait été ciblé au départ, mais l'international anglais a fait savoir qu'il n'était pas intéressé par un départ en Arabie Saoudite.

Alors que Walker était intéressé par un départ en Allemagne lorsque le Bayern Munich a manifesté son intérêt l'été dernier, City n'aurait pas l'intention de le laisser partir cette fois-ci. Cancelo a passé la saison dernière en prêt à Barcelone et a été exclu du groupe pour affronter Chelsea le week-end dernier. Guardiola a admis qu'il pourrait partir.

Après l'intérêt du Bayern, Walker a décidé de rester au club et a signé un nouveau contrat qui court jusqu'en 2026. Il est donc peu probable qu'il parte vers de nouveaux horizons cet été, ce qui n'est pas le cas de Cancelo, qui pourrait bien considérer un départ vers l'Arabie saoudite comme une chance de relancer une carrière qui s'essouffle.