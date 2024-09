Haaland et Cucurella, le choc en chanson

Marc Cucurella a déclaré que Cole Palmer avait dû arranger les choses avec Erling Haaland.

Après que Cucurella ait aidé l'Espagne à remporter l'Euro 2024 cet été, l'arrière gauche a lancé un avertissement à l'attaquant de Manchester City Haaland sous forme de chanson. L'international norvégien n'aurait pas été content du chant, Cucurella révélant par la suite que son coéquipier de Chelsea et ancien joueur de City Palmer avait essayé de jouer le rôle de médiateur. Aujourd'hui, le joueur de 26 ans a déclaré que la "star mondiale" Haaland l'avait pris "personnellement", et que l'Espagnol avait été sorti de son contexte - mais il le referait s'il le pouvait.

"Oui, en Angleterre aussi, on a beaucoup parlé de ça et ce genre de choses arrive. Je suis très content et je pense que si quelqu'un a une chanson chantée avec son nom, c'est parce qu'il est un joueur de haut niveau ou une star mondiale, le nom d'un joueur qui n'est pas connu ne serait pas utilisé. Tout le monde est content parce qu'il a marqué et je suis toujours aussi content de gagner l'Euro. Je le referais, ce genre de choses arrive et c'est tout", a-t-il déclaré à Efe.

L'article continue ci-dessous

"En fin de compte, en Angleterre, ils ont un peu sorti les choses de leur contexte et je ne pense pas qu'il [Haaland] l'ait compris non plus. Il a lu ce qu'ils ont dit et l'a pris un peu personnellement. De nos jours, les gens prennent les choses très personnellement, mais à l'époque, il y avait des récompenses et mon collègue [Cole] Palmer lui a posé des questions sur moi et c'était tout." "Ce n'était qu'une anecdote."

Cucurella et Haaland se sont croisés lors du premier match de Premier League de la saison, ce dernier ayant écarté l'ancien as de Brighton en route vers l'ouverture du score lors d'une victoire 2-0 contre Chelsea le mois dernier. L'ancien joueur du Borussia Dortmund n'a certainement pas "tremblé" lorsqu'il a pris le dessus sur l'Espagnol à Stamford Bridge.

Alors que Haaland et Cucurella sont tous deux en mission internationale pour leurs pays respectifs au cours de la semaine prochaine, ils pourraient s'affronter pour le choc retour de Premier League à l'Etihad en janvier 2025.