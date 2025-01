Cristiano Ronaldo ou Zlatan ? La grosse explication

Stefano Pioli a expliqué pourquoi Cristiano Ronaldo bénéficie d'un traitement spécial à Al-Nassr et ce qui le différencie de Zlatan Ibrahimovic.

Le quintuple Ballon d'Or Ronaldo a réalisé un transfert étonnant au Moyen-Orient en 2023. Il a inscrit 80 buts pour Al-Nassr en 89 apparitions, alors qu'il a marqué 1 000 buts au total au cours d'une carrière record.

Ronaldo continue d'exiger le plus haut niveau de lui-même à 39 ans et reste une source d'inspiration pour ceux qui l'accompagnent dans la Pro League saoudienne et pour des millions de fans à travers le monde. Ce statut signifie que CR7 est traité légèrement différemment par Pioli et son équipe d'entraîneurs.

Le tacticien italien a déclaré à la Gazzetta dello Sport à propos de sa collaboration avec le GOAT portugais : « Si j’arrive une demi-heure plus tôt, il est là 25 minutes plus tôt. Il est toujours le premier à monter dans le bus. C’est un perfectionniste qui exige beaucoup de lui-même et des autres. Il vit pour l’équipe, il aide, il conseille. Parfois, je le laisse parler aux joueurs. Je ne peux pas le traiter comme les autres, mais il est intelligent et il respecte son rôle et le mien. »

Ronaldo n’est pas la première superstar avec laquelle Pioli a travaillé, ayant déjà remporté le titre de champion de Serie A aux côtés d’Ibrahimovic à l’AC Milan. Pioli a ajouté lorsqu’on lui a demandé ce qui différencie CR7 de l’énigmatique attaquant suédois – qui a également joué jusqu’à la quarantaine : « Ce sont des personnages différents. Ibra était impétueux et avait une personnalité dominante. Cristiano est une légende, il est mondial, énorme. Il a mille buts officiels en tête. Il les marquera, il n’est pas loin. »