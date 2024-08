Cristiano Ronaldo, le mariage secret

Al Nasr FC vs Al-Raed

Cr7 a laissé échapper un indice selon lequel il est secrètement marié à sa partenaire Georgina après avoir lancé une nouvelle chaîne YouTube.

Ronaldo a été occupé à lancer sa nouvelle chaîne YouTube « UR », qui pourrait bien donner aux supporters un nouvel aperçu de la vie de la superstar portugaise en dehors du terrain de football. Dans une nouvelle vidéo publiée sur la chaîne, Ronaldo est vu en train de jouer à un jeu de « M. et Mme » lorsqu'il laisse échapper son plus grand indice à ce jour selon lequel il a secrètement épousé sa partenaire Georgina.

Ronaldo fait référence à Georgina comme sa « femme » et le couple semble tous deux porter des alliances dans la vidéo. Ce n'est pas la première fois que Ronaldo décrit Georgina de cette façon - il a également déclaré auparavant qu'il aime « s'entraîner avec ma femme à la maison » lors de la promotion d'une marque de fitness.

Georgina bel et bien mariée à Cr7 ?

Le couple est ensemble depuis 2016 et a deux enfants ensemble. Georgina est également la belle-mère des trois autres enfants de Ronaldo et la famille vit en Arabie saoudite après le déménagement de Ronaldo à Al-Nassr. Le couple a été autorisé à vivre ensemble après avoir quitté Manchester United, malgré la loi saoudienne interdisant aux couples non mariés de cohabiter. En attendant, Ronaldo aurait également conclu un accord selon lequel Georgina recevrait 85 000 £ par mois en cas de séparation.

L'article continue ci-dessous

La nouvelle chaîne YouTube de Ronaldo a connu un succès immédiat. Elle a atteint un million d'abonnés après seulement une heure de lancement.