Cristiano Ronaldo, l'incroyable comeback

Al Nasr FC vs Al-Wehda

Cristiano Ronaldo a envoyé un message inspirant alors que la superstar d'Al-Nassr était photographiée en train de préparer son retour

Ronaldo était l'un des nombreux joueurs de haut niveau qui n'avaient pas été retenus dans l'équipe de Stefano Pioli lors du match entre Al-Nassr et Al-Hazem en seizièmes de finale de la Coupe du Roi. Son exclusion était une décision calculée de Pioli, qui voulait donner à son attaquant vétéran un repos bien mérité avant des rencontres cruciales après avoir brillé lors de la victoire 3-0 d'Al-Nassr contre Al-Ettifaq en Ligue professionnelle saoudienne la semaine précédente.

Malgré l'absence de Ronaldo, Al-Nassr a remporté une victoire palpitante 2-1 contre Al-Hazem. Le match a vu Sadio Mané ouvrir le score pendant le temps additionnel de la première mi-temps, mais c'est Nawaf Boushal qui a marqué le but décisif, assurant la qualification de son équipe pour le tour suivant.

En prévision de son retour, Ronaldo a partagé un message inspirant avec ses fans sur les réseaux sociaux. En publiant une série de photos d'entraînement, la superstar portugaise les a légendées ainsi : "Je travaille dur 🔥".

Al-Nassr cherche à maintenir son élan dans les compétitions nationales et continentales, le retour de Ronaldo tombe à point nommé. Après avoir affronté Al-Wehda en Pro League saoudienne vendredi, ils affronteront lundi l'équipe qatarie d'Al-Rayyan lors d'une rencontre cruciale en Ligue des champions de l'AFC. Ayant déjà marqué cinq buts en six apparitions cette saison, un Ronaldo rafraîchi semble prêt à ajouter à son total de buts et à aider son équipe dans ces rencontres à enjeux élevés.