Clément Lenglet, le nouveau rebondissement

L'Atlético Madrid est déterminé à recruter un défenseur central gaucher avant la fin du mercato

Le club colchonero court après David Hancko de Feyenoord, mais a conclu un accord avec Clément Lenglet.

On pense que l'Atlético Madrid a besoin d'une vente, très probablement de Samu Omorodion, afin de conclure un accord pour l'une de ses cibles prioritaires, Hancko ou Piero Hincapie. S'ils ne parviennent pas à conclure cet accord, ils se tourneront alors vers Lenglet ou Omar Alderete de Getafe.

Barcelone s'impatiente cependant. Lenglet est ouvert à une prolongation de son contrat de deux ans afin de faciliter le transfert, et à un étalement des 32 millions d'euros qui lui sont dus en salaire brut sur les deux dernières années du contrat en quatre ans – cela rendrait beaucoup plus économique pour Barcelone et l'Atlético de se mettre d'accord sur un transfert.

Le transfert de Lenglet est un élément clé de la tentative de Barcelone de réduire sa masse salariale, et pour que d’autres transferts se concrétisent, le départ de Lenglet est nécessaire. C’est pourquoi Sport a déclaré avoir donné aux Rojiblancos une date limite de la fin du week-end pour finaliser un transfert pour Lenglet. La même source note qu’il a reçu des offres d’ailleurs, mais Lenglet continue de donner la priorité à un transfert à l’Atlético, qui est à un niveau plus élevé et le paie également mieux.

Si Lenglet est prêt à attendre l’Atlético, comme il l’a été jusqu’à présent, cela laisse Barcelone sans beaucoup de poids pour leur date limite de transfert. La conséquence est probable que les deux équipes se rapprochent de la date limite des transferts dans les limbes, jusqu’aux derniers jours du marché des transferts, à moins que les Colchoneros ne parviennent à conclure une vente pour Omorodion et un accord pour Hancko. Cela clarifierait les choses, mais jusque-là, l’Atlético gardera probablement ses options ouvertes.