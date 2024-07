C'est grave ? Messi donne de ses nouvelles après son horrible blessure

Lionel Messi a fait le point sur sa condition physique dans le cadre d'un message X adressé aux supporters argentins

Le joueur le plus décoré de l'histoire compte désormais 45 trophées à son nom après avoir remporté une deuxième couronne continentale. L'Albiceleste a défendu son titre avec succès sur le sol américain, grâce à un but en prolongation de Lautaro Martinez qui a permis de battre la Colombie lors d'une finale dramatique.

Messi a quitté ce match en larmes après avoir subi une malencontreuse blessure à la cheville qui a suscité des craintes immédiates quant à son état de forme avant son retour sur les terrains de MLS, à l'Inter de Miami. La durée de l'indisponibilité de l'octuple Ballon d'Or n'a pas encore été communiquée, mais le mercenaire de 37 ans a laissé entendre qu'il ne resterait pas longtemps sur la touche.

Messi a déclaré dans un message Instagram plein d'émotion : "La Copa América est terminée et je veux d'abord remercier tout le monde pour les messages et les salutations. Je vais bien, grâce à Dieu, et j'espère que bientôt je pourrai être à nouveau sur le terrain pour profiter de ce que j'aime le plus. Je suis très heureux, surtout parce que nous avons atteint l'objectif que nous nous étions fixé et que Fide [Angel Di Maria] nous laisse une nouvelle Copa. Les plus grands, comme lui, Ota ou moi, nous la vivons avec une excitation particulière, avec d'autres coéquipiers qui ont déjà participé à plusieurs tournois et qui apportent leur expérience, et avec une pléiade de jeunes qui se donnent à fond sur chaque ballon. Nous sommes une équipe et aussi une famille, un groupe spectaculaire. Grâce à tous ceux qui nous ont soutenus, cette équipe nationale a beaucoup de présent et beaucoup d'avenir. Allez l'Argentine f*ckkkkk !"

L'Inter Miami a déjà été privé de son capitaine talisman Messi pendant cinq matchs et est prêt à tout pour l'accueillir à nouveau dans ses rangs - aux côtés de l'attaquant uruguayen chevronné Luis Suarez. L'Argentin aura besoin d'un traitement lorsqu'il rejoindra les Herons, mais il espère y répondre positivement alors qu'il se concentre sur la course à la MLS Cup.