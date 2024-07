Bellingham exclu de l'Euro 2024 pour son geste obscène ?

La commission de discipline de l'UEFA a ouvert une enquête sur Jude Bellingham, après son geste potentiellement obscène

Bellingham a expliqué que son geste n'était pas lié à ses adversaires, mais il est désormais à la merci de l'UEFA.

Bellingham a réussi un superbe coup de tête pour égaliser pour l'Angleterre dans les arrêts de jeu contre la Slovaquie, et après avoir célébré, alors qu'il revenait sur ses pas, il a semblé envoyer un baiser en direction du banc slovaque avant de faire un geste en direction de ses parties génitales.

L'article continue ci-dessous

La star du Real Madrid s'est exprimée sur Twitter pour expliquer qu'il s'agissait d'une blague interne destinée à ses amis et qu'elle n'était pas citée dans le rapport des arbitres. Cependant, l'UEFA a annoncé l'ouverture d'une enquête à l'encontre de la Fédération anglaise de football pour troubles et fusées éclairantes, tout en émettant la déclaration suivante, selon Diario AS.

"En outre, un inspecteur d'éthique et de discipline de l'UEFA mènera une enquête disciplinaire sur une possible violation des règles élémentaires de conduite décente par le joueur de la Fédération anglaise de football, Jude Bellingham, qui se serait produite dans le cadre de ce match".

S'il est reconnu coupable d'avoir violé la conduite décente, il pourrait alors manquer le quart de finale de l'Euro 2024 contre la Suisse. SkySports explique qu'il y a de fortes chances que l'enquête ne soit pas terminée avant le match, et qu'il est beaucoup plus probable qu'il reçoive une amende qu'une interdiction.