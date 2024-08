Barça : Lenglet a un succès fou

Le FC Barcelone doit commencer à transférer des joueurs s'il veut revenir à la règle du 1:1 en Liga d'ici la fin du mois.

Oriol Romeu est sur le point d'être prêté à Gérone et Clément Lenglet pourrait également quitter le club temporairement.

Lenglet a impressionné lors des entraînements de pré-saison, mais il ne devrait pas faire partie des plans de Hansi Flick pour la campagne 2024-25. Le FC Barcelone aimerait bien le vendre, mais il ne suscite pas suffisamment d'intérêt à cet égard. Un prêt est donc plus probable et, selon Sport, la Real Sociedad et le FC Séville font partie des clubs qui envisagent de l'approcher.

L'AC Milan et Naples sont également intéressés par Lenglet, mais à ce stade, personne n'est prêt à payer le pourcentage de salaire souhaité par le FC Barcelone. C'est pourquoi les dirigeants du club envisagent un nouveau contrat pour le défenseur central français, qui réduirait suffisamment son salaire pour que les clubs puissent le couvrir.

C'est quelque chose qui a fonctionné avec Samuel Umtiti, dont le contrat a finalement été résilié par le FC Barcelone l'été dernier. Les Barcelonais aimeraient certainement que Lenglet connaisse une issue similaire, puisqu'ils veulent à tout prix éviter de payer son salaire, ou du moins autant qu'ils le font actuellement.