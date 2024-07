Barça : deux joueurs poussés dehors

Le FC Barcelone a reçu un coup dur après que les examens médicaux effectués lundi ont révélé la blessure du défenseur Ronald Araujo

Araujo devrait être absent pendant au moins quatre mois, mais il est peu probable qu'il rejoue avant le mois de décembre. Cela aura un impact sur les plans du FC Barcelone, qui avait envisagé de le vendre cet été. Sans aucun signe d'amélioration des négociations pour un nouveau contrat, il aurait été disponible.

Mais les Blaugrana devront encore chercher des revenus dans les recrutements, et avec sept défenseurs centraux sur leurs livres, Relevo dit que la blessure d'Araujo rend d'autres départs plus probables. Alors que Clément Lenglet était attendu de toute façon, cela signifie qu'Eric Garcia et Mikayil Faye sont plus proches de quitter le club, alors qu'ils essaient d'encaisser des actifs. Garcia est recherché par Gérone, où il a été prêté la saison dernière, et Faye partira probablement si Barcelone ne parvient pas à trouver un plan convaincant pour lui donner des minutes de jeu en équipe première.

Ces derniers mois, il a été rapporté que Barcelone serait prêt à céder Garcia pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros, alors qu'il attendait au moins le bas de l'échelle pour Faye, mais les négociations avec Porto ont achoppé sur ce point. En tout cas, ni l'un ni l'autre ne semble avoir l'intention de jouer régulièrement, même si, s'ils restent, Araujo ne sera pas de retour avant la moitié de la saison.