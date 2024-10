Ballon d'Or : la grosse décision de Kylian Mbappé

Lille vs Real Madrid

Kylian Mbappé a suscité la controverse la semaine dernière avec sa décision de ne pas être retenu pour les matches internationaux de la France.

Cette décision a été particulièrement critiquée dans le pays d’origine des Bleus, où des informations très importantes ont été révélées.

Selon un rapport de Foot Mercato, Mbappé aurait demandé à la Fédération française de football de ne pas être retenu pour des matches internationaux « sans importance ». Il explique cela par le fait qu’il veut éviter les blessures autant que possible, et ainsi pouvoir jouer autant de matchs que possible pour le Real Madrid.

Le raisonnement de Mbappé derrière cela est qu’il veut se donner la meilleure chance possible de remporter son tout premier Ballon d’Or. Son coéquipier au Real Madrid, Vinicius Junior, remportera presque certainement le prix en 2024, mais Mbappé a déjà l’intention de gagner en 2025.

Le Real Madrid sera ravi si tel est le cas, car cela devrait permettre à Mbappé d’être frais et disponible pour autant de matches que possible cette saison. En revanche, ceux en France seraient furieux.