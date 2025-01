Supercoupe d'Italie : Alvaro Morata défie la Juventus et son propre passé

Milan AC vs Juventus FC

Álvaro Morata retrouve la Juventus en Supercoppa Italiana : un duel plein de symboles où il tentera enfin de marquer contre son ancien club.

Álvaro Morata retrouve ce soir la Juventus, mais cette fois dans la peau d’un adversaire. Après quatre saisons marquantes passées sous le maillot bianconero, l’Espagnol se présente face à son ancien club avec un défi personnel : inscrire enfin son premier but contre eux, après plusieurs tentatives infructueuses avec le Real Madrid, l’Atlético et maintenant le Milan AC.

Lors du premier duel en championnat cette saison, Morata n’avait pas réussi à s’illustrer. Mais en demi-finale de la Supercoppa Italiana, il espère renverser la tendance et briller sur une scène où les attentes sont toujours plus grandes.

Parmi les joueurs les plus scrutés de ce choc, Morata occupe une place centrale. Son passage à la Juventus, étalé sur deux périodes distinctes, a marqué l’histoire récente du club. Entre buts décisifs et conquêtes de trophées, il a laissé une empreinte durable à Turin.

Quatre saisons, deux chapitres, entre éclats de lumière et moments plus complexes. Une carrière turinoise qui a souvent reflété les paradoxes du joueur : capable du meilleur sur la scène européenne comme de périodes plus discrètes en championnat.