Francesco Farioli analiza O Clássico y frena el circo arbitral

El entrenador del FC Porto, Francesco Farioli, se burló de las polémicas arbitrales al calificarlas de «serie de Netflix» antes del enorme O Clásico del domingo contra el Benfica. El técnico italiano, conocido por no morderse la lengua, también vetó el ruido mediático en torno a las convocatorias internacionales de Santiago Gimenez y a las ausencias a nivel nacional.