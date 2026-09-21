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Primeira Liga
Primeira Liga Resumen
Primeira Liga, partidos y resultados
Más
sábado, 19 de septiembre
jueves, 8 de octubre
viernes, 9 de octubre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|FC Oporto
|7
|7
|0
|0
|18
|3
|15
|21
|2
|Benfica
|7
|5
|1
|1
|22
|7
|15
|16
|3
|Sporting de Lisboa
|7
|4
|3
|0
|17
|8
|9
|15
|4
|Santa Clara
|7
|4
|3
|0
|11
|4
|7
|15
|5
|Arouca
|7
|3
|2
|2
|10
|7
|3
|11