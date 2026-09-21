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Primeira Liga

Primeira Liga Resumen

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Francesco Farioli analiza O Clássico y frena el circo arbitral

El entrenador del FC Porto, Francesco Farioli, se burló de las polémicas arbitrales al calificarlas de «serie de Netflix» antes del enorme O Clásico del domingo contra el Benfica. El técnico italiano, conocido por no morderse la lengua, también vetó el ruido mediático en torno a las convocatorias internacionales de Santiago Gimenez y a las ausencias a nivel nacional.

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sábado, 19 de septiembre
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PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1FC Oporto crestFC Oporto77001831521
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2Benfica crestBenfica75112271516
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3Sporting de Lisboa crestSporting de Lisboa7430178915
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4Santa Clara crestSanta Clara7430114715
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5Arouca crestArouca7322107311
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