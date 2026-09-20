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«¡Esto es una serie de Netflix!». Francesco Farioli carga contra los árbitros y prohíbe los titulares antes del duelo contra el Benfica
Farioli prepara al Oporto para el derbi de alto voltaje ante el Benfica
El entrenador del FC Porto, Francesco Farioli, compareció ante la prensa antes del explosivo O Clássico del domingo contra el Benfica en el Estadio do Dragao. Con el liderato en solitario de la Primeira Liga en juego antes del parón internacional, el técnico italiano insistió en que su equipo debe centrarse por completo en el rendimiento.
Farioli confirmó que Fofana y Nehuen Perez no se entrenaron durante la semana debido a problemas físicos y siguen sin estar disponibles.
A pesar de las bajas en la plantilla, pidió a la afición local que impulse una actuación agresiva y proactiva ante su rival más feroz.
- AFP
El entrenador se burla del circo arbitral y lo compara con una telenovela de Netflix
Al abordar el escrutinio mediático sobre las recientes decisiones arbitrales, Farioli lanzó una dura crítica a la polémica externa. El técnico del Oporto dejó claro que su plantilla no participará en la indignación alimentada por los medios antes de un partido doméstico tan importante.
Pidió que los árbitros garanticen una contienda justa sobre el terreno de juego.
«La semana pasada, creo que quedó muy claro que esto es una serie de Netflix que a veces se emite en Sport TV», disparó Farioli. «No queremos alimentar eso. Todo el ruido queda atrás, el pasado es pasado. Tenemos que estar centrados en el partido de mañana y esperar que sea un partido justo».
Farioli rechaza los titulares de la prensa sobre el deber internacional
Más allá del derbi, Farioli zanjó con firmeza las narrativas mediáticas sobre la convocatoria de Santiago Gimenez con México y las ausencias de Alberto Costa y Andre Silva en la selección. El técnico insistió en que quiere reconocimiento público por lo logrado sobre el terreno de juego, y no por historias dramáticas en los medios.
Señaló que solo el Manchester City ha llegado a dominar alguna vez a su Porto, y rechazó las afirmaciones de que su equipo se apoye en una actitud defensiva pasiva.
«No quiero titulares en los periódicos ni en la televisión, quiero reconocimiento por nuestras grandes actuaciones», afirmó Farioli. «Desde que estoy aquí, en el FC Porto, solo el Manchester City ha dominado el partido. Tenemos que ser muy valientes y proactivos».
- Photo Players Images
Dragon Fortress aspira a asegurar el liderato de la liga antes del parón
Una victoria contra el Benfica afianzaría al Oporto como líder de la liga antes de que el fútbol nacional se detenga durante dos semanas. Farioli subrayó que mantener la organización táctica ante la cambiante rotación del centro del campo del Benfica sigue siendo esencial para asegurar los tres puntos.
Los Dragones saltan al césped de Do Dragao decididos a lanzar un mensaje inequívoco en la lucha por el título.
Los hombres de Farioli buscan traducir las palabras firmes de su técnico en una victoria contundente.
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