El entrenador del FC Porto, Francesco Farioli, compareció ante la prensa antes del explosivo O Clássico del domingo contra el Benfica en el Estadio do Dragao. Con el liderato en solitario de la Primeira Liga en juego antes del parón internacional, el técnico italiano insistió en que su equipo debe centrarse por completo en el rendimiento.

Farioli confirmó que Fofana y Nehuen Perez no se entrenaron durante la semana debido a problemas físicos y siguen sin estar disponibles.

A pesar de las bajas en la plantilla, pidió a la afición local que impulse una actuación agresiva y proactiva ante su rival más feroz.